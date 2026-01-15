Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

Por que os celulares topo de linha estão cada vez mais caros?

Custo de pesquisa, componentes importados e marketing influenciam; entenda os fatores que fazem o preço dos smartphones ultrapassar os R$ 10 mil

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
15/01/2026 15:55

compartilhe

SIGA
x
Por que os celulares topo de linha estão cada vez mais caros?
Câmeras avançadas e design moderno ilustram a tecnologia de ponta que encarece os smartphones topo de linha, como o próximo lançamento da Samsung, Galaxy S26 Ultra. crédito: Divulgação/ Samsung

A cada lançamento de um novo smartphone topo de linha, os consumidores se deparam com uma realidade cada vez mais comum: preços que superam facilmente a marca de R$ 10 mil. O valor, que gera debates e surpresa, não é arbitrário e reflete uma combinação de fatores que vai da pesquisa de novas tecnologias aos impostos cobrados no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O valor final de um aparelho como o Samsung Galaxy S26 Ultra, que será lançado em fevereiro de 2026, é o resultado de uma equação complexa. Envolve desde os custos de componentes importados, cotados em dólar, até os altos investimentos em marketing para posicionar o produto como um item de desejo e alta performance no mercado global.

Leia Mais

Os principais fatores por trás do aumento

Um dos pilares do alto custo é o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Empresas alocam bilhões de dólares anualmente para criar processadores mais rápidos, câmeras com sensores avançados e recursos de inteligência artificial. Cada inovação representa anos de trabalho e testes, cujo custo é repassado ao consumidor.

Os componentes internos também pesam na conta. Peças como telas de alta resolução, chips de memória e processadores são produzidos por poucas empresas no mundo e negociados em dólar. Qualquer variação cambial impacta diretamente o preço final do smartphone montado ou importado para o Brasil.

A carga tributária brasileira é outro elemento decisivo. Impostos de importação e outras taxas aplicadas sobre produtos eletrônicos elevam significativamente o valor que chega às prateleiras. Esse cenário, conhecido como “Custo Brasil”, torna os aparelhos mais caros aqui do que em outros países.

Por fim, há o marketing. Campanhas publicitárias globais, eventos de lançamento e parcerias com influenciadores digitais demandam um orçamento robusto. Essa estratégia é fundamental para construir a imagem de um produto premium, mas também contribui para o preço elevado pago pelo cliente.

A percepção é que o smartphone deixou de ser apenas um telefone para se tornar uma central de trabalho, entretenimento e produção de conteúdo. Essa multifuncionalidade justifica, para uma parcela do público, o investimento. A tendência é que a complexidade tecnológica continue a crescer, acompanhada pela demanda por recursos cada vez mais sofisticados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

galaxy-s26 smartphones

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay