O que fazer em caso de picada de cobra? Veja o passo a passo

Manter a calma e procurar ajuda médica imediata é fundamental; saiba quais são os primeiros socorros corretos e o que você nunca deve fazer

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
15/01/2026 15:19

Aprenda a identificar e agir corretamente em caso de acidente com cobras peçonhentas, um risco real no Brasil. crédito: Renato Augusto Martins/ Wikimedia Commons

Um acidente com uma cobra peçonhenta é sempre uma emergência médica. Apenas em 2023, o Brasil registrou cerca de 32 mil acidentes do tipo, o que reforça a importância de saber como agir corretamente em uma situação como essa. Manter a calma e seguir os passos certos pode fazer toda a diferença para a vítima enquanto o socorro especializado não chega.

O procedimento correto de primeiros socorros é simples, mas fundamental. A primeira e mais importante ação é acionar imediatamente o socorro médico, ligando para o SAMU (192) ou para o Corpo de Bombeiros (193). Informe o que aconteceu e a localização exata para agilizar o atendimento.

Enquanto a ajuda está a caminho, algumas medidas devem ser tomadas para garantir a segurança da pessoa acidentada e evitar que o veneno se espalhe rapidamente pelo corpo. Ações precipitadas ou baseadas em crenças populares podem agravar seriamente o quadro clínico.

Passo a passo: o que fazer após a picada

A orientação das autoridades de saúde é clara e deve ser seguida à risca. Cada segundo conta, e a organização das ações é crucial para um desfecho positivo.

  1. Mantenha a calma e a vítima deitada: A agitação e o movimento aceleram a circulação sanguínea, o que pode fazer com que o veneno se espalhe mais rápido. Deixar a pessoa em repouso é essencial.

  2. Lave o local da picada: Use apenas água e sabão para limpar a área afetada. Isso ajuda a prevenir infecções secundárias, sem interferir na ação do veneno.

  3. Mantenha o membro picado elevado: Deixe o braço ou a perna que sofreu a picada em uma posição mais elevada que o resto do corpo, se possível.

  4. Remova anéis e acessórios: Retire anéis, pulseiras, relógios ou sapatos apertados da região atingida, pois o local tende a inchar rapidamente.

  5. Tente identificar a cobra: Se for possível e seguro, tire uma foto do animal. Isso ajudará a equipe médica a identificar o soro antiofídico correto. Nunca tente capturar a cobra.

O que você nunca deve fazer

Existem muitos mitos sobre primeiros socorros em caso de picada de cobra que, na prática, são perigosos. Evitar essas ações é tão importante quanto seguir os passos corretos.

  • Não faça torniquete: Amarrar um pano ou cinto no membro picado impede a circulação do sangue e pode causar necrose e até amputação.

  • Não corte ou fure o local: Fazer qualquer tipo de incisão na ferida não ajuda a remover o veneno e aumenta o risco de infecções graves.

  • Não tente sugar o veneno: Essa prática não funciona e pode causar envenenamento em quem tenta ajudar, além de contaminar a ferida.

  • Não aplique substâncias no local: Evite passar pó de café, folhas, álcool ou qualquer outro produto caseiro na picada.

  • Não ofereça bebidas alcoólicas: O álcool pode agravar os sintomas do envenenamento e dificultar o diagnóstico médico.

O único tratamento eficaz para o envenenamento por picada de cobra é a aplicação do soro antiofídico, que só está disponível em hospitais. Por isso, a prioridade máxima é levar a vítima ao serviço de saúde mais próximo o mais rápido possível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

