Nova Carteira de Identidade: 10 dúvidas comuns sobre o documento

A troca é obrigatória? O RG antigo perde a validade? O CPF é o único número? Respondemos as principais perguntas sobre a nova CIN

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
15/01/2026 14:10

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), com o CPF como número único, busca modernizar e unificar o documento de identificação no Brasil. crédito: Gov.br

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o número do CPF como registro geral em todo o Brasil, já está sendo emitida em todos os estados. Com a modernização, muitas dúvidas surgem sobre a troca, a validade do RG antigo e os benefícios do novo modelo. Para ajudar a entender o que muda na prática, respondemos às 10 perguntas mais comuns sobre o documento.

  1. A troca para a nova identidade é obrigatória?
    A troca não é obrigatória de forma imediata. A população terá até 1º de março de 2032 para se adequar ao novo modelo. Até essa data, o RG antigo continua válido em todo o território nacional.

  2. O RG antigo perde a validade?
    Sim, o RG antigo perderá a validade a partir de 1º de março de 2032. Portanto, você pode continuar usando seu documento atual até o prazo final. No entanto, a CIN já pode ser exigida para alguns serviços específicos mesmo antes do prazo.

  3. O CPF será o único número de identificação?
    Exatamente. A principal mudança da CIN é adotar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único. Isso centraliza os dados e dificulta fraudes, já que antes uma pessoa poderia ter um número de RG diferente em cada estado.

  4. Quanto custa para emitir a CIN?
    A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional e as renovações por vencimento de prazo são gratuitas. A cobrança de taxas fica restrita apenas aos casos de emissão da segunda via por perda, roubo ou extravio, com valores que variam conforme o estado.

  5. Como faço para tirar a nova carteira?
    A emissão é feita pelos institutos de identificação de cada estado. O cidadão deve procurar o órgão responsável em sua localidade, levando a certidão de nascimento ou de casamento e o documento com o número do CPF regularizado. Em muitos estados, o agendamento pode ser feito online.

  6. Existe uma versão digital do documento?
    Sim. Após a emissão do documento físico, o cidadão pode baixar a versão digital da CIN no aplicativo Gov.br, acessível com uma conta nível prata ou ouro. O formato digital tem a mesma validade legal que o impresso.

  7. Quais informações a nova identidade traz?
    Além dos dados pessoais básicos, a CIN possui um QR Code que armazena informações e permite verificar a autenticidade do documento de forma rápida. O novo modelo também segue um padrão internacional, o que facilita seu uso no exterior.

  8. Quais são os principais benefícios da CIN?
    O principal benefício é a segurança. Com um número único e o QR Code, fica mais difícil falsificar o documento ou aplicar golpes. A versão digital também oferece mais praticidade para o dia a dia.

  9. A CIN terá prazo de validade?
    Sim, a validade varia conforme a idade. Para crianças com até 12 anos incompletos, a validade é de 5 anos. Para pessoas de 12 a 59 anos, o prazo é de 10 anos. Para quem tem 60 anos ou mais, a validade é indeterminada.

  10. A CNH pode substituir o novo documento?
    A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) continua sendo um documento de identificação válido em todo o Brasil. No entanto, ela não substitui a CIN, que é o documento de registro civil oficial do cidadão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

