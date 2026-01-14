Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Após o trauma: como a terapia ajuda vítimas de violência a recomeçar

O caminho para a superação é longo e desafiador; buscar apoio profissional é importante para reconstruir a saúde mental e a vida

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 16:12

compartilhe

SIGA
x
Após o trauma: como a terapia ajuda vítimas de violência a recomeçar
A terapia oferece um ambiente seguro e acolhedor para a vítima expressar sentimentos e iniciar a recuperação do trauma. crédito: Freepik

Superar a violência é um desafio que vai além das feridas físicas. Marcas emocionais como medo, ansiedade e desconfiança podem persistir por muito tempo, afetando todas as áreas da vida. Nesse cenário, a terapia surge como uma ferramenta fundamental para a reconstrução da saúde mental e o reencontro com a segurança pessoal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caminho para a recuperação é único para cada pessoa, mas o apoio profissional oferece a estrutura necessária para que a jornada seja menos solitária e mais eficaz. O processo ajuda a vítima a entender e a validar seus sentimentos, um passo crucial para seguir em frente.

Leia Mais

O papel da terapia na reconstrução

O primeiro passo no processo terapêutico é criar um ambiente seguro e acolhedor, onde a vítima pode expressar seus sentimentos sem julgamento. Esse espaço de confiança permite que a pessoa fale abertamente sobre o trauma, algo que muitas vezes não consegue fazer com amigos ou familiares por medo ou vergonha.

Com o apoio profissional, é possível processar as emoções ligadas ao evento traumático e desenvolver estratégias para lidar com gatilhos e memórias dolorosas. A terapia oferece técnicas para controlar crises de ansiedade, ataques de pânico e pensamentos intrusivos que podem surgir após a violência.

O trabalho terapêutico também se concentra em reconstruir a autoestima e a confiança, que são frequentemente abaladas. Aos poucos, a pessoa aprende a gerenciar a ansiedade, a superar o isolamento e a restabelecer laços sociais e afetivos saudáveis, retomando o controle sobre sua própria narrativa.

Sinais de que é hora de buscar ajuda

Reconhecer a necessidade de apoio é um passo importante para a recuperação. Alguns sinais indicam que a ajuda profissional pode ser transformadora. Identificar esses pontos em si mesmo ou em alguém próximo pode ser o incentivo necessário para procurar um terapeuta.

  • Memórias invasivas: flashbacks ou pesadelos recorrentes sobre o evento.

  • Isolamento social: evitar amigos, familiares e atividades que antes davam prazer.

  • Ansiedade e medo constantes: sentir-se sempre em alerta ou em perigo.

  • Alterações de humor: irritabilidade, tristeza profunda ou apatia sem motivo aparente.

  • Dificuldade de concentração: problemas para focar em tarefas cotidianas no trabalho ou nos estudos.

  • Sentimento de culpa ou vergonha: culpar-se pelo ocorrido ou sentir-se envergonhado.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

terapia violencia-sexual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay