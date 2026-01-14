Calendário do INSS 2026 completo: veja as datas de pagamento do ano

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) definiu as datas de pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios para o ano de 2026. O cronograma, fundamental para o planejamento financeiro de milhões de brasileiros, segue a divisão tradicional em dois grupos: um para quem recebe até um salário mínimo e outro para beneficiários com renda mensal acima do piso nacional.

Em 2026, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.621,00, com aumento de 6,79%. Os benefícios que seguem o piso nacional recebem o mesmo reajuste, enquanto valores acima do mínimo são corrigidos conforme a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Os depósitos são organizados com base no número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador, que aparece após o traço. Saber a data correta evita deslocamentos desnecessários às agências bancárias e permite uma melhor organização das contas mensais ao longo do ano.

Pagamentos de até 1 salário mínimo

Os beneficiários que recebem o piso nacional têm seus pagamentos liberados nos últimos dias úteis do mês de referência. O calendário detalhado para 2026 é o seguinte:

Janeiro: de 26 de janeiro a 6 de fevereiro

Fevereiro: de 23 de fevereiro a 6 de março

Março: de 25 de março a 7 de abril

Abril: de 24 de abril a 8 de maio

Maio: de 26 de maio a 6 de junho

Junho: de 24 de junho a 7 de julho

Julho: de 25 de julho a 7 de agosto

Agosto: de 25 de agosto a 8 de setembro

Setembro: de 24 de setembro a 7 de outubro

Outubro: de 27 de outubro a 7 de novembro

Novembro: de 24 de novembro a 5 de dezembro

Dezembro: de 22 de dezembro a 8 de janeiro de 2027

Pagamentos acima de 1 salário mínimo

Para quem tem renda mensal superior ao salário mínimo, os depósitos ocorrem nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte ao de referência. Os pagamentos são feitos em lotes, agrupando dois finais de benefício por dia.

Janeiro: de 2 a 6 de fevereiro

Fevereiro: de 2 a 6 de março

Março: de 1 a 8 de abril

Abril: de 4 a 8 de maio

Maio: de 2 a 8 de junho

Junho: de 1 a 7 de julho

Julho: de 3 a 7 de agosto

Agosto: de 1 a 8 de setembro

Setembro: de 1 a 7 de outubro

Outubro: de 3 a 7 de novembro

Novembro: de 1 a 5 de dezembro

Dezembro: de 4 a 8 de janeiro de 2027

Como consultar o extrato do benefício

Os segurados podem verificar os detalhes do pagamento, como valores e datas, de forma simples e segura. A consulta está disponível no aplicativo e no site "Meu INSS", acessíveis com a conta Gov.br. Após o login, basta procurar pela opção "Extrato de Pagamento" para visualizar todas as informações. O serviço permite acompanhar o histórico e confirmar se o depósito foi realizado corretamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.