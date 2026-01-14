Como proteger seu carro de granizo? 5 dicas para evitar o prejuízo

A temporada de tempestades traz uma preocupação extra para os motoristas: o granizo. As pedras de gelo podem causar amassados e danos significativos na lataria, gerando um prejuízo que nem sempre é coberto pelo seguro básico. Felizmente, algumas medidas simples e preventivas podem minimizar ou até evitar esse tipo de dor de cabeça.

Adotar uma postura proativa é a melhor forma de proteger seu veículo. A principal estratégia é acompanhar a previsão do tempo por meio de aplicativos e serviços de meteorologia que enviam alertas, como os do Climatempo ou INMET. Saber com antecedência sobre a possibilidade de uma chuva de granizo dá o tempo necessário para agir e colocar o carro em um local seguro, evitando surpresas desagradáveis.

O que fazer para evitar danos por granizo?

Quando a previsão indicar risco de tempestade com granizo, ou se você for pego de surpresa, algumas ações práticas podem fazer toda a diferença para a conservação do seu carro. A seguir, listamos as principais recomendações para proteger seu patrimônio.

Procure um local coberto: A solução mais eficaz é, sem dúvida, estacionar o veículo em um lugar protegido. Garagens de prédios, estacionamentos de shoppings ou supermercados e postos de gasolina são as melhores opções para escapar ileso da tempestade. Invista em uma capa protetora: Existem no mercado capas desenvolvidas especialmente para proteger contra o impacto do granizo. Elas são mais grossas e acolchoadas que as capas comuns, absorvendo a força das pedras de gelo e evitando que a lataria seja danificada. Improvise com o que tiver à mão: Se não for possível encontrar um abrigo ou usar uma capa específica, a improvisação pode ajudar. Cobertores grossos, edredons ou até mesmo os tapetes de borracha do carro podem ser colocados sobre o teto, o capô e o porta-malas para amortecer o impacto. Escolha bem onde parar na rua: Na ausência de um abrigo completo, estacionar próximo a um prédio alto pode oferecer proteção parcial, dependendo da direção do vento. Parar sob árvores grandes pode oferecer proteção mínima, mas deve ser evitado sempre que possível devido aos riscos de queda de galhos, raios e até da árvore inteira durante tempestades severas. Verifique seu seguro: É fundamental que sua apólice inclua cobertura para fenômenos da natureza. O seguro do tipo compreensivo (cobertura ampla) geralmente cobre danos por granizo, mas é essencial confirmar essa informação e verificar se há alguma franquia específica para este tipo de evento.

Caso não seja possível evitar o dano, documente todos os estragos com fotos e vídeos assim que a tempestade passar e for seguro. Em seguida, acione sua seguradora o mais rápido possível para dar início ao processo de sinistro.

