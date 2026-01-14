Tenho mais de R$ 250 mil: como proteger meu dinheiro com o FGC
O limite de cobertura é por CPF e por instituição; veja estratégias de diversificação para garantir que todo o seu patrimônio esteja seguro
Ter mais de R$ 250 mil investidos em renda fixa exige atenção redobrada com a segurança das suas aplicações. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é o principal mecanismo de proteção para o investidor, mas sua cobertura tem um limite claro: R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso significa que, se você ultrapassar esse valor em um único banco, parte do seu dinheiro fica desprotegida em caso de problemas.
A regra do FGC considera a soma de todos os depósitos e investimentos que uma pessoa tem em um mesmo banco ou conglomerado financeiro. Se você possui, por exemplo, R$ 200 mil em um CDB e outros R$ 100 mil na conta corrente da mesma instituição, apenas R$ 250 mil estarão segurados caso o banco vier a quebrar.
Além do limite por instituição, existe um teto global de R$ 1 milhão por CPF. Essa garantia total é renovada a cada período de quatro anos, e o período começa a contar a partir do primeiro pagamento recebido do FGC. Esse limite soma todos os pagamentos que o fundo fez a um mesmo investidor, vindos de diferentes instituições.
Como proteger mais de R$ 250 mil
A estratégia mais eficaz para garantir a segurança de todo o seu patrimônio é a diversificação entre diferentes instituições financeiras. Ao distribuir o dinheiro, você multiplica a cobertura do FGC e mantém seu capital integralmente protegido. Veja como fazer isso de forma prática:
Divida seus investimentos: se você tem R$ 500 mil para investir, pode aplicar R$ 250 mil no banco A e outros R$ 250 mil no banco B. Dessa forma, o valor total fica dentro do limite de garantia em cada uma das instituições.
Atenção aos conglomerados: verifique se as instituições escolhidas não pertencem ao mesmo grupo financeiro. Aplicações em um banco e em sua corretora associada, por exemplo, podem ser somadas para o cálculo da cobertura do FGC. Consulte a lista de conglomerados no site do Banco Central para confirmar se suas instituições são independentes.
Use contas conjuntas com atenção: em uma conta com dois titulares, o limite de R$ 250 mil é dividido entre os CPFs. Assim, um saldo de R$ 500 mil teria apenas R$ 250 mil protegidos no total (R$ 125 mil para cada titular).
Quais investimentos são cobertos pelo FGC
A garantia do FGC se aplica a uma série de produtos de renda fixa. É fundamental saber quais são eles para planejar seus investimentos corretamente. Os principais produtos cobertos são:
Depósitos em conta corrente e poupança;
Certificados de Depósito Bancário (CDBs);
Recibos de Depósito Bancário (RDBs);
Letras de Câmbio (LCs);
Letras de Crédito Imobiliário (LCIs);
Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs).
Por outro lado, aplicações como fundos de investimento, Tesouro Direto, ações, debêntures e criptomoedas não contam com essa proteção.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.