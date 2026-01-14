5 vantagens da nova Carteira de Identidade que vão além do CPF

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já está sendo emitida em todo o Brasil, representa uma mudança significativa na forma como os cidadãos se identificam. O documento unifica o registro geral (RG) de cada estado sob um número único para todo o país: o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Essa modernização não só simplifica a vida do brasileiro, mas também eleva o nível de segurança contra fraudes. Para quem ainda possui o modelo antigo, a troca não é imediata: o RG tradicional continua válido até 28 de fevereiro de 2032.

As vantagens da CIN, no entanto, vão muito além de apenas aposentar o antigo RG. O novo formato, disponível tanto em versão física quanto digital, traz mais praticidade para diversas situações do dia a dia. Conheça cinco benefícios que o novo documento oferece.

Leia Mais

Vantagens da nova Carteira de Identidade

Mais segurança contra fraudes: A principal inovação é o QR Code impresso no documento. Ele permite que qualquer pessoa ou autoridade verifique a autenticidade da carteira de forma rápida, usando a câmera de um smartphone. Essa tecnologia também informa se o documento foi roubado ou perdido, dificultando o uso por terceiros em golpes. Tudo em um só lugar: A nova identidade funciona como um agregador de documentos. Nela, é possível incluir digitalmente informações como o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o título de eleitor e o Cartão Nacional de Saúde (CNS). Isso reduz a quantidade de papéis e cartões para carregar na carteira. Válida como documento de viagem: A CIN segue um padrão internacional e possui um código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo utilizado em passaportes. Com isso, ela é aceita como documento de identificação em todos os países do Mercosul, dispensando a necessidade do passaporte para viajar por esses locais. Acesso fácil pelo celular: Após a emissão do documento físico, a versão digital da CIN fica disponível no aplicativo Gov.br. Ela possui o mesmo valor legal da carteira impressa e pode ser apresentada em qualquer situação, como em aeroportos, bancos e repartições públicas, oferecendo mais conveniência. Validade estendida e maior durabilidade: O documento físico é feito de policarbonato, um material mais resistente que o papel usado anteriormente, o que aumenta sua vida útil. Além disso, os prazos de validade foram ampliados: a CIN vale por 5 anos para crianças até 12 anos incompletos, 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos, e tem validade indeterminada para quem tem 60 anos ou mais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.