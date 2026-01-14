Assine
overlay
Início Trends
Brasil

5 vantagens da nova Carteira de Identidade que vão além do CPF

O novo documento digital concentra várias informações e oferece mais segurança; descubra os benefícios que vão facilitar a sua vida no dia a dia

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 12:24

compartilhe

SIGA
x
5 vantagens da nova Carteira de Identidade que vão além do CPF
A nova Carteira de Identidade Nacional unifica o registro geral (RG) com o CPF, prometendo mais segurança e praticidade ao cidadão. crédito: Reprodução/ gov.br

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já está sendo emitida em todo o Brasil, representa uma mudança significativa na forma como os cidadãos se identificam. O documento unifica o registro geral (RG) de cada estado sob um número único para todo o país: o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Essa modernização não só simplifica a vida do brasileiro, mas também eleva o nível de segurança contra fraudes. Para quem ainda possui o modelo antigo, a troca não é imediata: o RG tradicional continua válido até 28 de fevereiro de 2032.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As vantagens da CIN, no entanto, vão muito além de apenas aposentar o antigo RG. O novo formato, disponível tanto em versão física quanto digital, traz mais praticidade para diversas situações do dia a dia. Conheça cinco benefícios que o novo documento oferece.

Leia Mais

Vantagens da nova Carteira de Identidade

  1. Mais segurança contra fraudes: A principal inovação é o QR Code impresso no documento. Ele permite que qualquer pessoa ou autoridade verifique a autenticidade da carteira de forma rápida, usando a câmera de um smartphone. Essa tecnologia também informa se o documento foi roubado ou perdido, dificultando o uso por terceiros em golpes.

  2. Tudo em um só lugar: A nova identidade funciona como um agregador de documentos. Nela, é possível incluir digitalmente informações como o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o título de eleitor e o Cartão Nacional de Saúde (CNS). Isso reduz a quantidade de papéis e cartões para carregar na carteira.

  3. Válida como documento de viagem: A CIN segue um padrão internacional e possui um código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo utilizado em passaportes. Com isso, ela é aceita como documento de identificação em todos os países do Mercosul, dispensando a necessidade do passaporte para viajar por esses locais.

  4. Acesso fácil pelo celular: Após a emissão do documento físico, a versão digital da CIN fica disponível no aplicativo Gov.br. Ela possui o mesmo valor legal da carteira impressa e pode ser apresentada em qualquer situação, como em aeroportos, bancos e repartições públicas, oferecendo mais conveniência.

  5. Validade estendida e maior durabilidade: O documento físico é feito de policarbonato, um material mais resistente que o papel usado anteriormente, o que aumenta sua vida útil. Além disso, os prazos de validade foram ampliados: a CIN vale por 5 anos para crianças até 12 anos incompletos, 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos, e tem validade indeterminada para quem tem 60 anos ou mais.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

carteira-de-identidade cin

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay