7 cuidados essenciais com a saúde durante uma onda de calor

Com a chegada de uma intensa onda de calor em diversas regiões do Brasil, a atenção com a saúde precisa ser redobrada. As altas temperaturas aumentam o risco de problemas como desidratação, insolação e mal-estar, exigindo mudanças simples na rotina para garantir o bem-estar de todos, especialmente de crianças e idosos.

O corpo humano precisa de mais esforço para manter sua temperatura ideal em dias quentes, o que pode sobrecarregar o sistema cardiovascular e levar à perda excessiva de líquidos e sais minerais. Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de atravessar o período de calor extremo sem complicações.

Cuidados essenciais para enfrentar o calor

Ajustar hábitos diários é fundamental para proteger o corpo dos efeitos das altas temperaturas. Confira as principais recomendações:

Mantenha a hidratação em dia: beba mais água do que o habitual, mesmo sem sentir sede. Sucos naturais e água de coco também são ótimas opções. Evite bebidas alcoólicas e com excesso de açúcar, pois elas podem acelerar a desidratação. Evite a exposição solar direta: procure não sair à rua nos horários de pico, geralmente entre as 10h e as 16h. Se for inevitável, use protetor solar, chapéu ou boné e óculos de sol para se proteger. Opte por refeições leves: prefira alimentos como frutas, saladas e legumes, que são ricos em água e de fácil digestão. Evite comidas gordurosas e pesadas, que exigem mais energia do corpo para serem processadas. Use roupas adequadas: escolha peças leves, soltas e de cores claras, preferencialmente de tecidos naturais como algodão e linho. Roupas escuras e apertadas absorvem mais calor e dificultam a transpiração. Refresque os ambientes: mantenha a casa arejada, abrindo janelas no início da manhã e à noite. Durante o dia, feche cortinas e persianas para bloquear o sol. O uso de ventiladores, climatizadores ou ar-condicionado ajuda a aliviar a sensação de abafamento. Ajuste a rotina de exercícios: se você pratica atividades físicas, prefira realizá-las no começo da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. A prática de exercícios sob sol forte aumenta o risco de hipertermia. Fique atento aos sinais do corpo: sintomas como tontura, dor de cabeça, náuseas, fraqueza e pele seca e quente podem indicar problemas relacionados ao calor. Ao identificar esses sinais, procure um local fresco e arejado, beba água e descanse.

Caso os sintomas se agravem ou incluam sinais de maior gravidade, como confusão mental, convulsões ou perda de consciência, busque atendimento médico de emergência imediatamente. A ação rápida é crucial para evitar complicações severas.

