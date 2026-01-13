Assine
Casa segura na chuva: 7 dicas para evitar alagamentos e infiltrações

Calhas limpas, ralos desobstruídos e boa vedação de janelas são essenciais para proteger seu imóvel durante os temporais; confira o checklist

Publicidade
Juliane Aguiar
Repórter
13/01/2026 16:08

Casa segura na chuva: 7 dicas para evitar alagamentos e infiltrações
A manutenção regular das calhas e a inspeção do telhado são cruciais para proteger o imóvel dos danos causados por temporais. crédito: Unsplash

Os alertas de temporais em várias regiões do Brasil acendem um sinal de atenção para a segurança dos imóveis. Infiltrações, goteiras e até alagamentos podem causar grandes prejuízos e transtornos. Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de proteger a casa e garantir a tranquilidade da família durante as chuvas fortes.

Ações simples, que podem ser realizadas antes do período chuvoso, fazem toda a diferença. Confira um checklist prático para manter seu lar seguro e evitar dores de cabeça com os danos causados pela água.

  1. Limpeza de calhas e rufos: Mantenha calhas e rufos sempre limpos e desobstruídos. O acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras impede o escoamento correto da água, que pode transbordar e se infiltrar pelas paredes e pelo forro da casa.

  2. Desobstrução de ralos: Verifique se ralos, bueiros e outros sistemas de drenagem no quintal e em áreas externas estão livres de entupimentos. Isso garante que a água da chuva tenha para onde escoar, evitando o acúmulo e a formação de poças que podem invadir o imóvel.

  3. Vedação de portas e janelas: Inspecione a vedação de portas e janelas. Borrachas ressecadas ou silicone desgastado permitem a entrada de água, especialmente com ventos fortes. A substituição desses materiais é um reparo simples e de baixo custo que evita muitas infiltrações.

  4. Inspeção do telhado: Um telhado danificado é um convite para vazamentos. Verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou rachadas. Uma vistoria periódica permite identificar problemas antes que eles se tornem goteiras graves dentro de casa.

  5. Poda de árvores: Galhos grandes e secos representam um risco duplo durante as tempestades. Eles podem cair sobre a rede elétrica ou atingir o telhado, quebrando telhas e causando danos estruturais. Mantenha as árvores próximas ao imóvel podadas e saudáveis.

  6. Proteção de equipamentos eletrônicos: Durante tempestades com raios, retire aparelhos eletrônicos da tomada para protegê-los contra picos de energia. Em áreas com risco de alagamento, eleve os equipamentos do chão, colocando-os sobre móveis ou suportes mais altos.

  7. Documentos e itens de valor: Em locais com histórico de alagamentos, é fundamental manter documentos importantes, como certidões e passaportes, e outros itens de valor guardados em locais elevados e protegidos da umidade, de preferência dentro de sacos plásticos bem fechados.

O que fazer em caso de emergência?

Se a situação se agravar e colocar sua segurança em risco, não hesite em procurar ajuda. Para informações sobre abrigos, riscos e alertas, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. Em casos de perigo iminente, como desabamentos ou se você estiver ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Mantenha-se informado sobre as condições climáticas através dos canais oficiais, como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay