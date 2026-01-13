Casa segura na chuva: 7 dicas para evitar alagamentos e infiltrações

Os alertas de temporais em várias regiões do Brasil acendem um sinal de atenção para a segurança dos imóveis. Infiltrações, goteiras e até alagamentos podem causar grandes prejuízos e transtornos. Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de proteger a casa e garantir a tranquilidade da família durante as chuvas fortes.

Ações simples, que podem ser realizadas antes do período chuvoso, fazem toda a diferença. Confira um checklist prático para manter seu lar seguro e evitar dores de cabeça com os danos causados pela água.

Limpeza de calhas e rufos: Mantenha calhas e rufos sempre limpos e desobstruídos. O acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras impede o escoamento correto da água, que pode transbordar e se infiltrar pelas paredes e pelo forro da casa. Desobstrução de ralos: Verifique se ralos, bueiros e outros sistemas de drenagem no quintal e em áreas externas estão livres de entupimentos. Isso garante que a água da chuva tenha para onde escoar, evitando o acúmulo e a formação de poças que podem invadir o imóvel. Vedação de portas e janelas: Inspecione a vedação de portas e janelas. Borrachas ressecadas ou silicone desgastado permitem a entrada de água, especialmente com ventos fortes. A substituição desses materiais é um reparo simples e de baixo custo que evita muitas infiltrações. Inspeção do telhado: Um telhado danificado é um convite para vazamentos. Verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou rachadas. Uma vistoria periódica permite identificar problemas antes que eles se tornem goteiras graves dentro de casa. Poda de árvores: Galhos grandes e secos representam um risco duplo durante as tempestades. Eles podem cair sobre a rede elétrica ou atingir o telhado, quebrando telhas e causando danos estruturais. Mantenha as árvores próximas ao imóvel podadas e saudáveis. Proteção de equipamentos eletrônicos: Durante tempestades com raios, retire aparelhos eletrônicos da tomada para protegê-los contra picos de energia. Em áreas com risco de alagamento, eleve os equipamentos do chão, colocando-os sobre móveis ou suportes mais altos. Documentos e itens de valor: Em locais com histórico de alagamentos, é fundamental manter documentos importantes, como certidões e passaportes, e outros itens de valor guardados em locais elevados e protegidos da umidade, de preferência dentro de sacos plásticos bem fechados.

O que fazer em caso de emergência?

Se a situação se agravar e colocar sua segurança em risco, não hesite em procurar ajuda. Para informações sobre abrigos, riscos e alertas, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. Em casos de perigo iminente, como desabamentos ou se você estiver ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Mantenha-se informado sobre as condições climáticas através dos canais oficiais, como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.