Roteiro de 3 dias em Salvador: o que fazer na capital baiana?

Salvador pulsa com uma energia única, onde a história do Brasil se encontra com o mar da Baía de Todos-os-Santos. Para quem tem pouco tempo, um roteiro bem planejado é a chave para absorver a essência da capital baiana. Combinar passeios pelo centro histórico, banhos de mar e experiências gastronômicas é a melhor forma de aproveitar a cidade em apenas três dias.

A imersão cultural começa, inevitavelmente, no coração de Salvador. O primeiro dia é ideal para explorar a pé cada canto do Pelourinho, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. As ruas de paralelepípedo, os casarões coloridos e o som dos tambores criam um cenário inesquecível. Reserve a manhã para visitar a Igreja e Convento de São Francisco, famosa por seus detalhes em ouro, e caminhar sem pressa pelo Largo do Pelourinho.

À tarde, a dica é descer pelo Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais da cidade. A viagem de 30 segundos liga a Cidade Alta à Cidade Baixa e oferece uma vista panorâmica do Mercado Modelo e da baía. No mercado, é possível encontrar artesanato local e lembranças de viagem. O dia termina com um acarajé autêntico em um dos muitos tabuleiros da região.

Dia 2: Sol, mar e o pôr do sol mais famoso

O segundo dia é dedicado à orla de Salvador. Comece pelo Farol da Barra, onde o Forte de Santo Antônio da Barra abriga o Museu Náutico da Bahia. A praia do Porto da Barra, ao lado, tem águas calmas e é perfeita para um mergulho tranquilo. A região é excelente para caminhadas e fotos, especialmente no início da manhã.

Depois do almoço, o destino é o bairro do Rio Vermelho. Conhecido por sua vida noturna e atmosfera boêmia, o local também encanta durante o dia. Ali fica a Casa de Iemanjá, um ponto de devoção para os pescadores, e o Largo de Santana, onde estão os famosos tabuleiros de acarajé de Cira e Dinha. Termine o dia apreciando o pôr do sol, que colore o céu de forma espetacular.

Dia 3: A força da fé e despedida

No último dia, explore o lado da fé e da devoção que move Salvador. A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim é uma parada obrigatória. Conhecida mundialmente, a igreja é o ponto onde fiéis amarram as famosas fitinhas nos gradis para fazer pedidos. O sincretismo religioso é visível em cada detalhe do templo.

Para a despedida, um passeio pela Ponta de Humaitá oferece uma das vistas mais bonitas da cidade, com o farol, a igreja e o mar compondo um cenário de paz. Outra opção é visitar o Dique do Tororó, a única nascente natural de Salvador, que abriga as imponentes esculturas dos orixás flutuando sobre as águas.