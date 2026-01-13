5 apps para proteger seus pais e avós de golpes no celular

A recente prisão de uma dupla que aplicava o “golpe da cesta básica” em idosos acendeu um novo alerta sobre a vulnerabilidade desse público. No esquema, criminosos se passam por funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para roubar dados e fazer empréstimos fraudulentos. Para proteger pais, avós e outros familiares, a tecnologia pode ser uma grande aliada, criando uma barreira digital eficaz contra essas ameaças com aplicativos simples de instalar.

Além da proteção por aplicativos, é fundamental manter o sistema operacional do celular e todos os programas sempre em dia. As atualizações corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por golpistas. Oriente também seus familiares a sempre desconfiar de ofertas gratuitas que solicitem dados pessoais, fotos ou reconhecimento facial.

O celular, muitas vezes visto como uma porta de entrada para golpes, pode se tornar a principal ferramenta de defesa. Com as configurações e os aplicativos certos, é possível reduzir drasticamente o risco de fraudes por telefone, mensagens de texto ou links maliciosos. A seguir, listamos cinco tipos de aplicativos que reforçam a segurança digital.

Ferramentas digitais para aumentar a segurança

1. Identificadores e bloqueadores de chamadas

Aplicativos como o Truecaller ou recursos nativos do sistema Android e iOS ajudam a identificar números desconhecidos e spam. Eles exibem o nome de quem está ligando, mesmo que o número não esteja na agenda, permitindo que a pessoa ignore chamadas de telemarketing agressivo ou de possíveis golpistas. Muitos também bloqueiam automaticamente números já denunciados por outros usuários.

2. Antivírus e protetores de navegação

Soluções de segurança como Avast e Kaspersky oferecem versões gratuitas para celular que verificam links recebidos por SMS ou WhatsApp. Esses aplicativos alertam sobre sites maliciosos antes mesmo de a página carregar, impedindo o roubo de informações pessoais e financeiras em links de falsas promoções ou supostas atualizações de cadastro.

3. Gerenciadores de senhas

O uso de senhas fracas ou repetidas é uma porta de entrada para fraudes. Ferramentas como o 1Password ou o Bitwarden criam e armazenam senhas fortes e únicas para cada serviço. O usuário precisa memorizar apenas uma senha mestra para acessar todas as outras, o que torna o acesso a contas bancárias e redes sociais muito mais seguro.

4. Assistência remota para a família

Aplicativos como o TeamViewer QuickSupport permitem que um filho ou neto acesse o celular do idoso de forma segura para ajudar a configurar algo ou verificar uma mensagem suspeita. O acesso só é liberado com autorização prévia, garantindo que a ajuda seja prestada apenas por pessoas de confiança para resolver problemas ou tirar dúvidas rapidamente.

5. Aplicativos oficiais de bancos

Manter o aplicativo do banco sempre atualizado é fundamental. Eles contam com múltiplas camadas de segurança, como biometria, tokens e notificações em tempo real. Ativar os alertas de transação por push ou SMS ajuda a identificar qualquer movimentação suspeita na conta imediatamente, permitindo um bloqueio rápido do cartão ou da conta.

