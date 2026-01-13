O mercado de ecoturismo em Minas não para de crescer; veja números

Líder do turismo no Brasil pelo segundo ano consecutivo, Minas Gerais vive um momento de forte expansão no setor, e o ecoturismo é um dos principais motores desse sucesso. Em 2024, o estado registrou um crescimento 100% acima da média nacional. Esse desempenho se reflete na economia: o turismo já responde por quase 7% do PIB mineiro e, apenas entre janeiro e outubro de 2024, gerou quase 20 mil novos postos de trabalho.

Essa procura não se restringe apenas aos feriados prolongados. O interesse por experiências ao ar livre transformou o turismo de natureza em uma atividade constante, aquecendo o setor de serviços durante todo o ano. Pousadas, agências de turismo receptivo e restaurantes em cidades próximas a parques e reservas naturais são beneficiados diretamente por essa demanda aquecida.

O fenômeno é impulsionado por uma mudança no perfil do turista, que agora valoriza mais o bem-estar e as atividades que proporcionam uma pausa na rotina urbana. As redes sociais também desempenham um papel fundamental, com o compartilhamento de imagens de cenários mineiros que inspiram novas viagens e roteiros.

Destinos em alta e oportunidades

A diversidade de biomas e relevos de Minas Gerais permite a exploração de diferentes tipos de atividades, atraindo desde aventureiros experientes até famílias com crianças. Essa variedade é um dos principais motores do crescimento econômico do setor, que se espalha por todo o território.

Entre as regiões que mais se beneficiam estão:

Serra da Canastra : conhecida pela nascente do rio São Francisco e pela produção do tradicional queijo canastra, a região atrai visitantes em busca de cachoeiras e observação de fauna.

Serra do Cipó : a proximidade com Belo Horizonte faz do local um destino popular para escapadas de fim de semana, com foco em trilhas e banhos de cachoeira.

Capitólio e Lago de Furnas : apesar de consolidado, o destino continua a atrair milhares de turistas para seus passeios de barco pelos cânions e águas esverdeadas.

Sul de Minas: cidades como Gonçalves e Monte Verde combinam o charme da serra com gastronomia e trilhas, fortalecendo o turismo de experiência na Mantiqueira.

Esse movimento gera uma cadeia produtiva que vai além da hospedagem. Há uma demanda crescente por guias turísticos qualificados, serviços de transporte especializado e produtos de artesanato local. Para empreendedores, surgem oportunidades em áreas como aluguel de equipamentos de aventura, alimentação focada em produtos regionais e desenvolvimento de roteiros personalizados.

O desafio agora é conciliar essa expansão com a sustentabilidade. A preservação dos ecossistemas é essencial para garantir a longevidade da atividade turística, exigindo um planejamento que envolva tanto o poder público quanto a iniciativa privada para proteger o patrimônio natural que torna Minas Gerais um destino único.

