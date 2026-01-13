Reforma tributária: isenção de IR sobe para R$ 5 mil mensais

A Reforma Tributária, aprovada pelo Congresso Nacional, vai alterar a forma como milhões de brasileiros lidam com o Imposto de Renda a partir de 2026, com efeitos na declaração de 2027. A mudança mais significativa é a ampliação da faixa de isenção, uma medida que impacta diretamente o orçamento de trabalhadores com rendas mais baixas e de parte da classe média.

Com as novas regras, o limite de isenção foi reajustado. Na prática, isso significa que um número maior de contribuintes não precisará pagar o imposto. A atualização busca corrigir uma defasagem histórica da tabela, aliviando a carga tributária sobre os salários menores.

Essa reestruturação no Imposto de Renda é um dos pilares da reforma, que visa simplificar o sistema e torná-lo mais justo. O objetivo do governo é que o imposto passe a ter um caráter mais progressivo, ou seja, quem tem maior capacidade financeira contribui com uma fatia maior.

Principais mudanças para o contribuinte

Para se preparar para as mudanças, é importante entender os pontos que foram alterados. As novas regras criam uma isenção maior e faixas de desconto específicas, impactando diferentes níveis de renda. Confira o que muda na prática:

Nova faixa de isenção: Trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil passarão a ser isentos do Imposto de Renda. A medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros.

Faixa intermediária com desconto: Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais, foi criado um mecanismo de desconto gradativo para reduzir o imposto a pagar.

Tributação de investimentos: A reforma unifica a tributação de fundos exclusivos (de um único cotista) e offshore (no exterior). Haverá uma retenção de 10% sobre lucros e dividendos que excedam R$ 50 mil por mês, enquanto valores abaixo desse limite permanecem isentos.

Com a proximidade da entrada em vigor das novas regras, o planejamento tributário se torna fundamental. É recomendado que os contribuintes organizem seus documentos, como informes de rendimentos e comprovantes de despesas dedutíveis. Entender as mudanças desde agora facilita o preenchimento correto da futura declaração e evita problemas com a Receita Federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.