5 investimentos de baixo risco para complementar a aposentadoria do INSS

Aposentar-se apenas com o benefício do INSS pode ser um desafio financeiro para muitos brasileiros. Com as discussões sobre o reajuste anual em alta, planejar uma renda extra para o futuro se torna uma necessidade para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida.

A boa notícia é que existem opções de investimento seguras e acessíveis, mesmo para quem tem pouco dinheiro para começar. Conhecer essas alternativas é o primeiro passo para construir um patrimônio de forma consistente e sem se expor a grandes riscos no mercado. Veja a seguir cinco alternativas de baixo risco para complementar sua aposentadoria.

Opções para investir com segurança

Investir com foco no longo prazo exige disciplina, mas não precisa ser complicado. As aplicações de renda fixa são as mais recomendadas para quem busca previsibilidade e proteção do capital. Elas funcionam como um empréstimo que você faz a uma instituição, que em troca paga juros sobre o valor aplicado.

Conheça as principais alternativas:

1. Tesouro Selic

Este título público federal é considerado o investimento mais seguro do país. Sua rentabilidade acompanha a taxa básica de juros, a Selic, e por isso é uma opção estável. Uma grande vantagem é a liquidez diária, que permite resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perdas. Além disso, para valores de até R$ 10.000, há isenção da taxa de custódia da B3 (de 0,2% ao ano), tornando-o ideal para quem está começando e também para a reserva de emergência.

2. Tesouro IPCA+

Perfeito para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, este título do Tesouro Direto protege seu dinheiro da inflação. O rendimento é composto pela variação do IPCA, o índice oficial de inflação, somado a uma taxa de juros fixa. Isso garante a preservação do seu poder de compra ao longo dos anos.

3. CDBs de bancos sólidos

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são títulos emitidos por bancos. Procure por opções que paguem no mínimo 100% do CDI, um indicador que acompanha de perto a Selic, e verifique o prazo de carência, pois nem todos oferecem liquidez diária. É fundamental escolher CDBs com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura valores de até R$ 250 mil por instituição.

4. LCI e LCA

As Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio são parecidas com os CDBs, but direcionam recursos para financiar esses dois importantes setores da economia. O principal atrativo é a isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos para pessoas físicas. Elas também contam com a garantia do FGC.

5. Fundos de Renda Fixa Simples

Esses fundos aplicam a maior parte do patrimônio em títulos públicos federais, o que os torna bastante seguros. São uma forma prática de diversificar com pouco dinheiro, pois um gestor profissional cuida das aplicações. Antes de investir, verifique a taxa de administração, que deve ser baixa para não prejudicar seus ganhos.

