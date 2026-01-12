Meu celular foi roubado: o que fazer primeiro para proteger seus dados

Ter o celular roubado ou perdido é uma situação que vai muito além do prejuízo material. Com aplicativos de banco, documentos como a CNH Digital e o acesso a contas pessoais, a perda do aparelho se torna um grande risco à segurança. Agir rápido é fundamental para proteger seus dados e evitar problemas maiores. As primeiras horas após o ocorrido são as mais críticas.

O procedimento correto envolve uma sequência de ações emergenciais para bloquear o aparelho e proteger suas contas. Embora o bloqueio da linha seja o primeiro instinto, passos como desconectar contas e apagar dados remotamente são igualmente urgentes para evitar o acesso via redes Wi-Fi. Seguir um passo a passo garante que nenhuma etapa importante seja esquecida no momento de nervosismo.

1. Bloqueie a linha e o aparelho

A primeira medida é entrar em contato com sua operadora de telefonia e solicitar o bloqueio imediato do chip (cartão SIM). Isso impede que o número seja usado para validar senhas ou aplicar golpes. Em seguida, peça o bloqueio do celular pelo código IMEI, uma espécie de "chassi" do aparelho. Com esse bloqueio, o dispositivo não poderá mais se conectar às redes móveis no Brasil, mas lembre-se que o acesso via Wi-Fi continua possível, reforçando a importância dos passos seguintes. Alternativamente, utilize o aplicativo Celular Seguro, do governo federal, que centraliza o bloqueio da linha, do IMEI e de aplicativos bancários, desde que o cadastro prévio tenha sido feito.

2. Desconecte suas contas remotamente

Acesse suas contas Google (para Android) ou Apple (para iPhone) usando um computador ou outro dispositivo. Nas configurações de segurança, há a opção de desconectar o aparelho perdido de sua conta. Essa ação desloga e-mails, contatos e outros serviços sincronizados, criando uma primeira barreira de proteção.

3. Apague todos os dados

Ferramentas como o "Encontre Meu Dispositivo" do Google e o "Buscar iPhone" da Apple permitem apagar todo o conteúdo do celular à distância. Essa é uma medida drástica, mas essencial para garantir que ninguém acesse suas fotos, conversas e aplicativos. Uma vez confirmada, a limpeza é irreversível e formata o aparelho para as configurações de fábrica assim que ele se conectar à internet.

4. Avise seus bancos e troque senhas

Comunique imediatamente todos os bancos onde você possui conta para que bloqueiem o acesso via aplicativo e os cartões cadastrados em carteiras digitais. Aproveite para alterar as senhas dos seus principais serviços, como redes sociais, aplicativos de compras e, principalmente, do seu e-mail principal, que costuma ser a porta de entrada para a recuperação de outras senhas.

5. Registre o boletim de ocorrência

Fazer o boletim de ocorrência (B.O.) é um passo crucial. O documento oficializa o crime e protege você caso o aparelho seja utilizado em alguma atividade ilegal. Além disso, o registro é frequentemente exigido por seguradoras para acionar a cobertura. A disponibilidade do registro online varia por estado, portanto, verifique o site da Polícia Civil da sua região para realizar o procedimento.

