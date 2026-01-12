Como identificar os primeiros sinais do Alzheimer? Veja os 7 sintomas de alerta

A recente aprovação de novos medicamentos para o Alzheimer pela Anvisa reacendeu o debate sobre a importância de um diagnóstico precoce. Identificar os primeiros sinais da doença é um passo fundamental nesse processo, e eles vão muito além de simples esquecimentos que podem ocorrer no dia a dia. Mudanças sutis de comportamento, humor e capacidade de planejamento costumam ser os verdadeiros alertas.

Muitos desses sintomas iniciais podem ser confundidos com o estresse da rotina ou com o processo natural de envelhecimento. A principal diferença, no entanto, está na frequência e na intensidade com que ocorrem. Quando essas alterações começam a impactar a autonomia e a capacidade da pessoa de realizar tarefas antes corriqueiras, é hora de procurar orientação médica.

Reconhecer esses sinais permite um acompanhamento médico mais rápido, o que pode ajudar a manejar os sintomas e a planejar o futuro com mais qualidade de vida para o paciente e sua família. Abaixo, listamos os sete principais sintomas de alerta que merecem atenção.

Os 7 sinais de alerta do Alzheimer

Perda de memória que afeta o cotidiano: esquecer informações recém-aprendidas, datas ou eventos importantes e repetir a mesma pergunta várias vezes são exemplos. A dependência de anotações ou de familiares para lembrar de compromissos se torna comum. Dificuldade para planejar ou resolver problemas: ter problemas para seguir um plano, como uma receita culinária, ou para gerenciar as contas do mês. A concentração se torna uma tarefa difícil e leva-se muito mais tempo para fazer coisas que antes eram simples. Problemas para executar tarefas familiares: dificuldades em dirigir para um local conhecido, lembrar as regras de um jogo ou gerenciar o orçamento de casa podem surgir de forma inesperada. Confusão com tempo e lugar: perder a noção das datas, das estações do ano e da passagem do tempo é um sintoma característico. A pessoa pode esquecer onde está ou como chegou até ali. Dificuldades com a linguagem: ter problemas para encontrar a palavra certa durante uma conversa, parar no meio de uma frase sem saber como continuar ou chamar objetos por nomes errados. Alterações de humor e personalidade: a pessoa pode se tornar mais confusa, desconfiada, deprimida, ansiosa ou medrosa. É comum ficar facilmente irritada em casa, no trabalho ou em locais onde se sinta fora de sua zona de conforto. Afastamento de atividades sociais: abandonar hobbies, compromissos sociais ou projetos de trabalho por causa das dificuldades que a doença impõe. A pessoa pode começar a evitar o convívio para não expor seus desafios.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.