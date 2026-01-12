7 receitas de sobremesas geladas para aliviar o calor intenso

Com as temperaturas em alta por todo o país, encontrar formas de se refrescar virou uma necessidade diária. Uma maneira deliciosa e prática de aliviar o calor é preparar sobremesas geladas em casa, que muitas vezes exigem poucos ingredientes e nenhum conhecimento avançado na cozinha. São opções que agradam a toda a família e ajudam a tornar os dias quentes mais agradáveis.

Separamos uma lista com sete ideias fáceis para você fazer hoje mesmo, aproveitando o que já tem na despensa ou na geladeira. Confira as sugestões e escolha a sua preferida.

Sorvete cremoso de banana: talvez a sobremesa gelada mais fácil do mundo. Basta congelar bananas maduras já fatiadas e depois batê-las em um processador ou liquidificador potente até obter uma consistência cremosa. Para um toque especial, adicione cacau em pó, pasta de amendoim ou outras frutas congeladas, como morango ou manga. Mousse rápido de limão: um clássico brasileiro que nunca decepciona. Misture uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e o suco de três a quatro limões. Bata tudo no liquidificador por cerca de três minutos e leve para gelar por pelo menos duas horas. A combinação do doce com o azedo é extremamente refrescante. Geladinho gourmet de coco: conhecido também como sacolé ou dindin, é uma ótima pedida. Bata no liquidificador leite de coco, leite condensado e coco ralado. Despeje a mistura em saquinhos próprios para geladinho e leve ao congelador até firmar. É uma receita versátil que pode ser adaptada com outras frutas. Picolé de iogurte com frutas vermelhas: uma opção mais leve e igualmente saborosa. Misture iogurte natural com um pouco de mel ou agave para adoçar. Adicione frutas vermelhas picadas, como morangos, amoras e framboesas. Coloque em forminhas de picolé e espere congelar completamente. Torta de biscoito com chocolate: essa sobremesa dispensa o uso do forno. Prepare um creme simples de chocolate (pode ser um brigadeiro de panela mais cremoso) e intercale camadas dele com biscoitos de maisena umedecidos em leite. A última camada deve ser de creme. Leve à geladeira por algumas horas antes de servir. Salada de frutas turbinada: eleve a tradicional salada de frutas a outro nível. Pique as frutas de sua preferência e misture com um creme feito de iogurte natural e um fio de leite condensado. Sirva bem gelada para uma explosão de sabores e frescor. Manjar de coco com calda de ameixa: uma sobremesa que traz memórias afetivas. O manjar é feito basicamente com leite, leite de coco, açúcar e amido de milho. Depois de cozido e firme, sirva com uma calda de ameixa simples, que equilibra a doçura do prato. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.