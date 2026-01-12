5 itens de segurança indispensáveis para quem tem piscina em casa

Com a chegada do calor e das férias escolares, a piscina se torna o centro das atenções em casa. Para garantir que a diversão não se transforme em preocupação, a segurança dos pequenos precisa ser prioridade máxima. Acidentes acontecem em segundos, mas a prevenção é simples quando se utilizam os equipamentos corretos.

Investir em barreiras e dispositivos de alerta é fundamental para proteger crianças e animais de estimação. Conheça cinco itens indispensáveis que ajudam a criar um ambiente mais seguro e garantem a tranquilidade de toda a família durante o lazer.

Itens de segurança para piscinas

1. Cercas de proteção

A barreira física é a primeira e mais eficaz linha de defesa contra acidentes. As cercas devem ter, no mínimo, 1,20 metro de altura e vãos que não permitam a passagem de uma criança. O portão precisa ter fechamento automático e uma trava de segurança que os pequenos não consigam alcançar ou abrir sozinhos. É importante também verificar as regulamentações específicas do seu município.

2. Capas de segurança

Diferente das capas térmicas ou de proteção contra sujeira, as capas de segurança são projetadas para suportar peso. Elas evitam quedas acidentais na água quando a piscina não está em uso. É crucial que a capa esteja bem fixada e sem folgas, cobrindo toda a superfície da água para ser efetiva.

3. Alarmes de imersão e de acesso

Existem diferentes tipos de alarme para piscinas. Os de imersão são instalados na água e disparam um alerta sonoro quando detectam movimento, como uma queda. Já os alarmes de acesso são sensores magnéticos instalados em portões e portas que levam à área da piscina, avisando sempre que alguém entra no local.

4. Ralos anti-sucção

A forte sucção dos ralos de fundo é um perigo silencioso, capaz de prender cabelos e membros, levando a afogamentos. Para evitar isso, a norma técnica brasileira (NBR 10339) exige que as piscinas tenham no mínimo dois ralos de fundo com sucção balanceada e equipados com tampas antiaprisionamento. Essas tampas possuem um design que impede a formação de vácuo, enquanto a presença de múltiplos ralos distribui a força da sucção, reduzindo drasticamente o risco.

5. Equipamentos de salvamento

Manter itens de resgate sempre à vista e de fácil acesso é uma regra básica. Tenha uma boia circular com corda e um gancho ou haste telescópica próximos à borda da piscina. Eles permitem que um adulto possa ajudar alguém em dificuldades sem precisar entrar na água, agilizando o socorro de forma segura.

É importante ressaltar que nenhum desses equipamentos substitui a supervisão constante e atenta de um adulto. Manter as crianças sob vigilância é a camada mais importante de segurança.

