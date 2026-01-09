Assine
overlay
Início Trends
Saúde

Câncer de mama em jovens: quais os sinais de alerta abaixo dos 30 anos

O caso da neta de Carlos Alberto de Nóbrega acende um alerta; médicos explicam os sintomas, fatores de risco e a importância do autoconhecimento do corpo para todas as idades

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
09/01/2026 18:01

compartilhe

SIGA
x
Câncer de mama em jovens: quais os sinais de alerta abaixo dos 30 anos
A conscientização e o autoexame são cruciais para a detecção precoce do câncer de mama, inclusive em mulheres jovens. crédito: stefamerpik/ Freepik

O recente diagnóstico de câncer de mama da influenciadora Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, aos 24 anos, trouxe à tona uma discussão fundamental sobre a saúde feminina. O caso acende um alerta para a ocorrência da doença em mulheres jovens, um grupo que geralmente não está no foco das campanhas de prevenção, concentradas na faixa etária acima dos 40 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Embora a doença seja mais comum em mulheres com mais de 50 anos, os casos em jovens, apesar de mais raros, exigem atenção. Tumores que surgem antes dos 30 anos podem ter um comportamento mais agressivo e, muitas vezes, o diagnóstico é tardio, justamente porque nem a paciente nem os médicos costumam pensar nessa possibilidade inicialmente.

Leia Mais

Conhecer o próprio corpo é a principal ferramenta de prevenção. A recomendação médica é que todas as mulheres, independentemente da idade, estejam familiarizadas com a aparência e a textura de suas mamas para identificar qualquer alteração rapidamente.

Sinais de alerta para ficar atenta

O autoexame, realizado preferencialmente uma vez por mês, após o período menstrual, ajuda a identificar mudanças. Qualquer anormalidade persistente deve ser investigada por um médico. Os principais sinais incluem:

  • Nódulo ou caroço: é o sinal mais conhecido, geralmente indolor, podendo ser sentido na mama ou na axila.

  • Alterações na pele da mama: inchaço, vermelhidão, enrugamento ou aparência de "casca de laranja".

  • Alterações no mamilo: retração (quando o mamilo se vira para dentro), feridas, coceira ou inversão súbita.

  • Secreção mamilar: saída de líquido pelo mamilo, especialmente se for transparente, com sangue ou de cor escura.

  • Inchaço em parte da mama: mesmo que nenhum nódulo seja sentido, um inchaço localizado merece atenção.

Fatores de risco em mulheres jovens

Na maioria dos casos de câncer de mama em jovens, não há um fator de risco claro. No entanto, algumas condições aumentam a probabilidade. O principal ponto de atenção é o histórico familiar, especialmente se parentes de primeiro grau, como mãe ou irmã, tiveram a doença antes dos 50 anos.

Mutações genéticas hereditárias, como nos genes BRCA1 e BRCA2, também elevam significativamente o risco. Outros fatores incluem a exposição à radioterapia na região do tórax durante a infância ou adolescência para tratar outras doenças, como linfomas. Para mulheres com esses fatores de risco elevados, o acompanhamento médico regular é crucial, mesmo na ausência de sintomas.

O autoconhecimento das mamas é a principal ferramenta para a detecção precoce em qualquer idade. A orientação é que, ao notar qualquer mudança persistente, a mulher procure um médico ginecologista ou mastologista. A avaliação profissional poderá incluir exames clínicos e de imagem, como ultrassonografia ou mamografia, para um diagnóstico preciso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cancer-de-mama

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay