5 profissões com alta demanda e bons salários para quem muda de área

A frustração com a carreira após a formatura ou o desejo de mudar de área são sentimentos cada vez mais comuns no cenário profissional atual. A boa notícia é que o mercado de trabalho oferece rotas promissoras que não exigem uma nova graduação de quatro anos, valorizando mais as habilidades práticas e a capacidade de gerar resultados.

Profissões ligadas à tecnologia e ao marketing digital lideram essa tendência, com alta demanda por profissionais qualificados e salários atrativos. O caminho para essas áreas geralmente envolve cursos focados, certificações e a construção de um portfólio sólido que demonstre competência. Conheça cinco opções em alta para quem busca uma transição de carreira bem-sucedida.

Leia Mais

Especialista em dados

Este profissional coleta, organiza e interpreta grandes volumes de informações para ajudar empresas a tomar decisões estratégicas. A demanda é alta em praticamente todos os setores, de finanças a varejo. É possível iniciar os estudos com cursos online de ferramentas como SQL, Python e Power BI, construindo um portfólio com projetos práticos para apresentar em entrevistas.

Designer de Experiência do Usuário (UX/UI)

O foco aqui é criar produtos digitais, como sites e aplicativos, que sejam fáceis e agradáveis de usar, garantindo a satisfação do cliente. Nesta área, um portfólio sólido com projetos que demonstram suas habilidades costuma valer mais do que um diploma específico. Cursos intensivos, conhecidos como bootcamps, podem ensinar os fundamentos de pesquisa, prototipação e design em poucos meses.

Gestor de tráfego

Responsável por planear, criar e otimizar campanhas de anúncios online em plataformas como Google Ads e Meta Ads. É uma função essencial para qualquer negócio que queira vender produtos ou serviços na internet. O aprendizado é direto e os resultados são mensuráveis, o que facilita a comprovação de sua eficácia como profissional e a negociação de melhores salários.

Copywriter e produtor de conteúdo para SEO

Este profissional cria textos persuasivos e otimizados para mecanismos de busca, como o Google, com o objetivo de atrair e engajar o público-alvo. A habilidade de escrever bem, combinada com o conhecimento técnico de Search Engine Optimization (SEO), é muito valorizada. A carreira permite atuação como freelancer ou em empresas de diversos portes, oferecendo flexibilidade.

Gerente de Sucesso do Cliente (Customer Success)

Atua de forma proativa para garantir que os clientes atinjam seus objetivos usando um produto ou serviço, visando a retenção e a satisfação a longo prazo. Ideal para quem tem boas habilidades de comunicação e empatia, a área está em plena expansão, principalmente em empresas de tecnologia. Cursos específicos preparam para os desafios da função, que é estratégica para o crescimento dos negócios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.