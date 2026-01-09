Por dentro do Inhotim: guia completo para visitar o maior museu a céu aberto do mundo

Imagine um lugar onde a arte contemporânea e a natureza exuberante se encontram de forma única. Esse é o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Considerado um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo, o espaço de 140 hectares abriga um acervo com cerca de 500 obras e um jardim botânico com mais de 4.300 espécies, oferecendo uma experiência imersiva incomparável.

Visitar Inhotim exige planejamento. A imensidão do parque, com suas 24 galerias espalhadas por uma vasta área verde, pode confundir quem vai pela primeira vez. Por isso, um roteiro bem definido é fundamental para otimizar o tempo e garantir que as principais atrações sejam vistas sem pressa.

Como chegar

O acesso mais comum a Inhotim é a partir de Belo Horizonte. De carro, o trajeto dura cerca de 1h30, seguindo pela BR-381. Para quem prefere o transporte público, há uma linha de ônibus que sai da rodoviária da capital mineira e deixa os visitantes diretamente na entrada do parque. Empresas de turismo também oferecem pacotes de transporte compartilhado.

O que não perder em Inhotim

Com um acervo tão vasto, é impossível ver tudo em um único dia. A dica é planejar seu percurso com antecedência, focando em uma área do parque por vez. Entre os destaques, estão:

Galeria Cildo Meireles: Abriga obras icônicas do artista, como a instalação imersiva “Desvio para o Vermelho”.

Galeria Adriana Varejão: Um projeto arquitetônico que dialoga com as obras da artista, incluindo o famoso painel de azulejos e a instalação com temática de sauna.

Sonic Pavilion: Obra de Doug Aitken, onde um buraco de 200 metros de profundidade capta os sons da Terra em tempo real através de microfones.

Pavilhão Yayoi Kusama: Inaugurado em 2023, o espaço abriga a obra “Aftermath of Obliteration of Eternity”, uma sala de espelhos infinita que proporciona uma experiência sensorial única.

Dicas para planejar sua visita

Para uma experiência completa, o ideal é reservar pelo menos dois dias para a visita. Comprar os ingressos online com antecedência evita filas, especialmente em feriados e finais de semana — a entrada é gratuita às quartas-feiras. Use calçados e roupas confortáveis, pois o passeio envolve longas caminhadas. Dentro do parque, há a opção de contratar carrinhos elétricos para otimizar os deslocamentos entre as galerias mais distantes. O instituto também conta com restaurantes e cafés para refeições. Antes de ir, sempre verifique os horários de funcionamento atualizados no site oficial.

