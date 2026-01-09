10 sinais de alerta do Alzheimer que não devem ser ignorados

Quando se fala em Alzheimer, a imagem mais comum é a da perda de memória. Contudo, a doença costuma se manifestar de formas mais sutis, especialmente nos estágios iniciais, com sinais que muitas vezes são confundidos com o estresse do dia a dia ou o envelhecimento natural. Identificar esses sintomas é fundamental para buscar um diagnóstico precoce, um passo decisivo em um momento de avanços nos tratamentos disponíveis.

A atenção a mudanças de comportamento em amigos e familiares pode fazer a diferença. A seguir, conheça dez sinais de alerta do Alzheimer que vão além do esquecimento e merecem ser observados com cuidado.

Perda de memória que atrapalha a vida diária: Esquecer informações recém-aprendidas, datas importantes, repetir as mesmas perguntas e depender cada vez mais de lembretes ou da ajuda de familiares para realizar tarefas antes simples. Dificuldade para planejar e resolver problemas: Atividades que antes eram fáceis, como seguir uma receita ou administrar as contas do mês, podem se tornar um grande desafio. A pessoa pode levar muito mais tempo para fazer as mesmas coisas ou ter problemas de concentração. Problemas para executar tarefas cotidianas: Esquecer como usar o micro-ondas, ter dificuldade para chegar a um lugar conhecido ou não se lembrar das regras de um jogo familiar são exemplos comuns. As tarefas do dia a dia se tornam confusas. Confusão com tempo e lugar: Perder a noção das datas, das estações do ano e da passagem do tempo é um sinal importante. A pessoa pode esquecer onde está ou como chegou até ali. Problemas de visão: Ter dificuldade para ler, julgar distâncias, determinar cores ou contraste. Isso pode, inclusive, afetar a capacidade de dirigir com segurança. Problemas com a linguagem: Dificuldade para encontrar a palavra certa ou acompanhar uma conversa é um sintoma frequente. A pessoa pode parar no meio de uma frase sem saber como continuar ou repetir o que já disse várias vezes. Colocar objetos em lugares errados: Guardar itens em locais incomuns (como colocar as chaves na geladeira) e não conseguir refazer os passos para encontrá-los. Julgamento comprometido: Tomar decisões ruins com dinheiro, como doar grandes quantias para desconhecidos, ou deixar de lado a higiene pessoal são sinais de que a capacidade de julgamento está afetada. Alterações de humor e personalidade: O Alzheimer pode mudar drasticamente o jeito de ser de alguém. É comum que a pessoa se torne mais confusa, desconfiada, deprimida ou ansiosa. Pequenas mudanças na rotina podem gerar grande irritabilidade. Afastamento social e perda de iniciativa: Abandonar hobbies, projetos e atividades sociais que antes davam prazer é um forte indicativo. A pessoa pode evitar encontros por se sentir insegura com as mudanças que percebe em si mesma.

É importante ressaltar que apresentar um ou mais desses sintomas não significa um diagnóstico definitivo de Alzheimer, já que outras condições médicas podem causar alterações semelhantes. Por isso, ao notar mudanças persistentes em um familiar, o passo mais importante é procurar uma avaliação médica para investigar a causa e receber a orientação correta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.