5 plantas fáceis de cuidar para ter dentro de casa e purificar o ar

Trazer o verde para dentro de casa pode parecer uma tarefa difícil para quem tem uma rotina agitada ou pouca experiência com jardinagem. No entanto, algumas espécies de plantas combinam beleza, baixa manutenção e a capacidade de melhorar a qualidade do ar que respiramos. Elas sobrevivem com pouca luz, regas esporádicas e ainda ajudam a filtrar toxinas do ambiente.

Embora um famoso estudo da NASA de 1989 tenha destacado a capacidade de certas plantas de remover toxinas em laboratório, pesquisas mais recentes sugerem que o efeito em ambientes domésticos é modesto. Ainda assim, seus benefícios para o bem-estar são comprovados, ajudando a reduzir o estresse e a tornar o espaço mais acolhedor e bonito.

Confira a seguir cinco opções resistentes que, além de decorar, podem contribuir para a qualidade do ar do seu lar.

Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)

Conhecida por sua resistência, a espada-de-são-jorge é quase impossível de matar. Suas folhas verticais e rígidas armazenam água, o que a torna tolerante a longos períodos sem rega. Ela se adapta bem a diferentes níveis de luminosidade, desde luz solar indireta até ambientes com pouca iluminação.

Além da praticidade, esta planta pode ajudar a purificar o ar, filtrando toxinas como benzeno, formaldeído e xileno, comuns em produtos de limpeza, tintas e móveis. Outra vantagem é que ela libera oxigênio durante a noite, sendo uma ótima opção para quartos.

Jiboia (Epipremnum aureum)

A jiboia é uma planta versátil e de crescimento rápido, perfeita para iniciantes. Suas folhas em formato de coração criam um belo efeito cascata quando cultivadas em vasos suspensos ou em prateleiras. Ela é muito comunicativa: suas folhas murcham levemente quando precisam de água, voltando ao normal logo após a rega.

Essa espécie se adapta bem a ambientes com luz indireta e sobrevive até mesmo sob iluminação artificial. A jiboia também está na lista de plantas que contribuem para a remoção de poluentes do ar, como o formaldeído.

Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Com folhas brilhantes e uma estrutura escultural, a zamioculca é a escolha ideal para quem busca uma planta elegante e extremamente fácil de cuidar. Ela é altamente resistente à falta de água, pois armazena umidade em seus rizomas subterrâneos. O excesso de rega é seu principal inimigo.

A planta tolera muito bem ambientes com pouca luz, o que a torna perfeita para corredores, banheiros ou cantos mais escuros da casa. Suas folhas robustas também contribuem para a remoção de toxinas do ar, como o tolueno e o xileno.

Lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii)

O lírio-da-paz se destaca por suas folhas verde-escuras e brilhantes e por sua delicada flor branca, que na verdade é uma folha modificada. É uma das poucas plantas fáceis de cuidar que florescem em ambientes internos. Assim como a jiboia, suas folhas murcham para indicar a necessidade de água.

Prefere luz indireta e umidade, mas sem encharcamento. É reconhecida por sua capacidade de ajudar na purificação do ar, podendo filtrar uma variedade de compostos voláteis, incluindo amônia e benzeno, além de contribuir para equilibrar a umidade do ambiente.

Clorofito (Chlorophytum comosum)

O clorofito, ou planta-aranha, é famoso por sua resistência e fácil propagação. Suas folhas longas e arqueadas, com listras brancas ou amareladas, criam um visual cheio e ornamental. A planta produz pequenas mudas nas pontas de suas hastes, que podem ser replantadas para gerar novas plantas.

Ele se adapta a diversas condições de luz, embora prefira a claridade indireta para manter suas cores vibrantes. É considerado um bom purificador de ar, ajudando a combater poluentes como o monóxido de carbono e o formaldeído.

