Férias em BH sem gastar nada: 7 passeios gratuitos para crianças

Manter as crianças entretidas durante as férias escolares de julho não precisa ser sinônimo de gastos extras. A capital mineira oferece diversas opções de lazer gratuitas que combinam diversão, cultura e contato com a natureza, garantindo um roteiro completo para a família toda.

Esses programas são ideais para criar memórias afetivas sem pesar no orçamento. Para ajudar as famílias a montarem um roteiro, listamos sete passeios imperdíveis que acontecem em Belo Horizonte e prometem ocupar o tempo livre da garotada com muita qualidade.

Confira 7 dicas de passeios gratuitos em BH

Circuito Liberdade : A própria Praça da Liberdade, com seus jardins e fontes, já é um ótimo passeio. O entorno abriga centros culturais como o CCBB e o Espaço do Conhecimento UFMG, que frequentemente oferecem exposições e atividades interativas com entrada franca. Verifique a programação de cada espaço para confirmar os eventos.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti: Localizado no coração da cidade, o parque é um refúgio verde ideal para piqueniques e brincadeiras ao ar livre. Seus playgrounds, o coreto e o pequeno lago são um convite para uma tarde agradável em meio à agitação do centro.

Museu dos Brinquedos: Embora a entrada regular seja paga, o museu costuma ter uma programação especial e dias com acesso gratuito durante o período de férias. É uma oportunidade para as crianças conhecerem brinquedos antigos e participarem de oficinas. É fundamental consultar a agenda do mês para confirmar as datas.

Parque das Mangabeiras: Para as crianças que amam aventura e natureza, este é o lugar certo. Situado ao pé da Serra do Curral, o parque possui amplas áreas verdes, trilhas e espaços para atividades esportivas, proporcionando um contato direto com a fauna e a flora locais.

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil: Um espaço que estimula a imaginação e o amor pela leitura desde cedo. Além do vasto acervo de livros, a biblioteca promove sessões de contação de histórias e eventos lúdicos que prendem a atenção dos pequenos leitores.

Praça do Papa: Com uma das vistas panorâmicas mais bonitas de Belo Horizonte, o local é perfeito para um passeio no fim de tarde. Seus gramados amplos são ideais para as crianças correrem com segurança, soltar pipa e fazer piqueniques enquanto os pais apreciam a paisagem da cidade.

Feira de Artesanato da Afonso Pena: Conhecida popularmente como Feira Hippie, aos domingos ela se transforma em um grande programa familiar. Além do artesanato, a área de alimentação e o espaço dedicado às crianças com brinquedos e atividades garantem a diversão.

