Estrada Real: roteiro de carro pelos caminhos históricos de Minas Gerais

Percorrer a Estrada Real de carro é uma viagem pela história do Brasil. Com mais de 1.630 quilômetros de extensão que atravessam os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a maior rota turística do país liga as antigas áreas de mineração aos portos e convida a uma imersão em paisagens naturais, cidades coloniais preservadas e na rica gastronomia mineira. O percurso é dividido em quatro caminhos principais, cada um com suas particularidades.

Planejar o trajeto é fundamental. A rota completa pode levar semanas, mas é possível escolher trechos específicos para explorar em feriados ou férias. Os caminhos são bem sinalizados por marcos, facilitando a navegação. A melhor época para a viagem é durante a estação seca, entre abril e setembro, quando as estradas de terra estão em melhores condições e o clima é mais ameno.

Leia Mais

Caminho Velho

Este é o trajeto original, criado no século 17 para transportar o ouro de Vila Rica, atual Ouro Preto, até o porto de Paraty. Com cerca de 710 quilômetros, o percurso passa por cidades históricas icônicas. Em Ouro Preto, as igrejas barrocas e as ladeiras de pedra são paradas obrigatórias. Tiradentes encanta com seu charme, ateliês e restaurantes sofisticados. São João del Rei complementa o roteiro com seu patrimônio histórico bem preservado.

Caminho Novo

Criado como uma alternativa mais rápida e segura ao Caminho Velho, este trecho de 515 quilômetros liga Ouro Preto ao Rio de Janeiro. A rota passa por cidades como Barbacena e Juiz de Fora, oferecendo uma experiência que mescla história e natureza. É uma opção para quem busca um percurso mais direto, mas sem abrir mão de belas paisagens e paradas interessantes.

Caminho dos Diamantes

Ligando Diamantina a Ouro Preto, este trajeto de 395 quilômetros refaz a rota de exploração de diamantes. Diamantina, terra de Juscelino Kubitschek e Chica da Silva, é o ponto de partida e impressiona com sua arquitetura e as tradicionais vesperatas. O caminho passa por vilarejos como Serro, conhecido pela produção do Queijo do Serro, e pelo Parque Estadual do Biribiri, uma área de preservação com cachoeiras e trilhas.

Caminho do Sabarabuçu

O mais curto dos quatro, com 160 quilômetros, conecta o distrito de Cocais, em Barão de Cocais, ao distrito de Glaura, em Ouro Preto. O nome remete à lendária serra que, segundo as lendas, escondia ouro. Com mais de 75% do percurso em estradas de terra, o trajeto é ideal para passeios de fim de semana e passa por cidades como Caeté e Sabará, que guardam um rico acervo do período colonial e são conhecidas por suas tradições religiosas e culturais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.