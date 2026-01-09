5 destinos de ecoturismo em Minas Gerais para se conectar com a natureza

Minas Gerais é muito mais do que suas cidades históricas e sua culinária premiada. O estado abriga uma natureza exuberante, com parques nacionais, cachoeiras e serras que convidam ao ecoturismo e à aventura. Para quem busca uma pausa da rotina e um contato direto com o meio ambiente, há roteiros que impressionam pela beleza e pela estrutura que oferecem.

Seja para fazer trilhas, nadar em águas cristalinas ou simplesmente admirar paisagens de tirar o fôlego, o território mineiro é um prato cheio. Conheça cinco destinos perfeitos para explorar o lado mais selvagem e fascinante de Minas Gerais.

Parque Estadual do Ibitipoca

Localizado na Zona da Mata mineira, o parque é um dos mais visitados do estado. Suas trilhas levam a grutas, picos e cachoeiras de águas avermelhadas. O principal atrativo é a Janela do Céu, uma cachoeira que forma uma piscina de borda infinita com uma vista espetacular. O acesso de visitantes é limitado diariamente para preservar a área, então o planejamento é fundamental.

Serra da Canastra

Famosa por ser a nascente histórica do rio São Francisco, a Serra da Canastra é um paraíso para os amantes de ecoturismo. O Parque Nacional da Serra da Canastra protege uma fauna rica, incluindo o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. A principal atração é a cachoeira Casca d'Anta, com uma queda de 186 metros. A região também é conhecida pela produção do tradicional queijo canastra.

Capitólio

Conhecida como o "mar de Minas", a cidade de Capitólio atrai turistas por conta do Lago de Furnas. O passeio de lancha pelos cânions é indispensável, com paradas para banho em cachoeiras que deságuam diretamente no lago. A paisagem é formada por paredões rochosos impressionantes e águas verde-esmeralda, criando um cenário único no Brasil.

Serra do Cipó

A cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Serra do Cipó oferece dezenas de cachoeiras e poços para banho. O Parque Nacional da Serra do Cipó é o ponto de partida para trilhas que levam a atrações como a Cachoeira da Farofa e o Cânion das Bandeirinhas. A região possui uma flora diversa, com muitas espécies endêmicas.

Parque Nacional do Caparaó

Na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, o parque abriga o terceiro ponto mais alto do Brasil: o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. O principal programa é a subida durante a madrugada para assistir ao nascer do sol do topo da montanha, uma experiência inesquecível. A região também conta com vales e cachoeiras de água gelada.

