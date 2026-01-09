Queda de cabelo e unhas fracas podem ser sinal de alerta para sua saúde

A queda de cabelo acentuada e unhas que lascam com facilidade são queixas comuns, mas que merecem uma atenção que vai além da estética. Esses sinais, muitas vezes tratados apenas com cosméticos, podem funcionar como um alerta do corpo, indicando desde carências nutricionais até condições de saúde mais complexas que exigem uma investigação médica.

Na maioria das vezes, a fragilidade de unhas e cabelos está diretamente ligada à alimentação. A deficiência de nutrientes essenciais como ferro, zinco, biotina (vitamina B7) e proteínas compromete a estrutura da queratina, principal componente dos fios e das unhas. Por isso, dietas muito restritivas ou uma alimentação pobre em vitaminas e minerais costumam ser as primeiras causas a serem investigadas.

Fatores hormonais também desempenham um papel crucial. Alterações na tireoide, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, podem provocar queda de cabelo difusa e unhas quebradiças. Outras fases da vida, como o período pós-parto e a menopausa, também causam flutuações hormonais que impactam diretamente a saúde capilar.

Além disso, o estresse crônico é um gatilho conhecido. Níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, podem interromper o ciclo natural de crescimento dos fios, levando a uma queda mais intensa meses após o período de tensão. Em alguns casos, o quadro pode estar associado a doenças autoimunes, como a alopecia areata (que causa falhas no couro cabeludo), ou a problemas de má absorção de nutrientes pelo sistema digestivo.

Quando procurar um médico

Embora uma queda de cabelo diária de 50 a 100 fios seja considerada normal, é importante observar alguns sinais que indicam a necessidade de uma avaliação profissional. A consulta médica é recomendada quando a fragilidade das unhas e cabelos vem acompanhada de outros sintomas ou se manifesta de forma súbita e intensa. Fique atento se você notar:

Queda de cabelo repentina e em grande volume.

Surgimento de falhas ou áreas sem cabelo no couro cabeludo.

Alterações significativas na textura ou cor das unhas, como manchas, ondulações ou descolamento.

Presença de outros sintomas, como cansaço excessivo, alterações de peso, dores articulares ou mudanças na pele.

Um profissional poderá solicitar exames de sangue, como hemograma, ferritina, TSH e dosagem de vitamina D, para verificar os níveis de vitaminas, minerais e hormônios, identificando a causa exata do problema. A partir do diagnóstico, o tratamento correto pode ser iniciado, seja com suplementação, mudanças na dieta ou cuidados específicos para uma condição de saúde subjacente.

