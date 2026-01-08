Sonha com a Alemanha? 5 cidades de contos de fadas para visitar

Planejar uma viagem para a Alemanha em 2026 pode ser a meta perfeita. Para quem busca uma experiência que vai além das vibrantes Berlim e Munique, o país esconde vilarejos e cidades que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas. Com arquitetura medieval preservada e paisagens deslumbrantes, esses destinos oferecem uma imersão única na história e na cultura alemã.

Esses locais, muitos deles parte da famosa Rota Romântica, são ideais para roteiros de carro ou trem, permitindo que os viajantes explorem o interior do país em seu próprio ritmo. Combinam história, natureza e uma atmosfera mágica que encanta visitantes de todas as idades, tornando a viagem inesquecível.

Cidades que parecem cenários de filme

Rothenburg ob der Tauber

Esta cidade murada na Baviera é talvez o exemplo mais famoso de uma cidade de contos de fadas alemã. Suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas com telhados íngremes transportam qualquer um para a Idade Média. É indispensável caminhar sobre as muralhas da cidade para ter vistas panorâmicas e se perder pelas ruelas do centro histórico.

Füssen

Localizada nos Alpes bávaros, Füssen serve como porta de entrada para o Castelo de Neuschwanstein, a grande inspiração para o castelo da Disney. A cidade em si é um charme, com um centro histórico vibrante e o sereno lago Forggensee por perto. Funciona como uma base perfeita para explorar os famosos castelos da região.

Quedlinburg

Declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, Quedlinburg sobreviveu à Segunda Guerra Mundial quase intacta, preservando mais de duas mil casas no estilo enxaimel. Passear por seu labirinto de ruas é como viajar no tempo, com destaque para a praça do mercado (Marktplatz) e o imponente castelo que domina a paisagem.

Cochem

Às margens do rio Mosela, Cochem é dominada pelo majestoso Castelo de Reichsburg, que se ergue sobre uma colina coberta de vinhedos. A cidade é ideal para quem aprecia vinhos e paisagens fluviais. Um passeio de barco pelo Mosela revela cenários espetaculares e outras pequenas vilas encantadoras.

Heidelberg

Conhecida por abrigar a universidade mais antiga da Alemanha, Heidelberg une uma atmosfera jovial com uma rica história. As ruínas do seu castelo renascentista oferecem uma das vistas mais românticas do país, com vista para o rio Neckar e a icônica Ponte Velha. A cidade inspirou poetas e pintores ao longo dos séculos.

