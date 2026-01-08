Sonha com a Alemanha? 5 cidades de contos de fadas para visitar
Para além de Berlim e Munique, o país tem vilarejos e cidades encantadoras que parecem ter saído de um livro; monte seu roteiro dos sonhos para 2026
compartilheSIGA
Planejar uma viagem para a Alemanha em 2026 pode ser a meta perfeita. Para quem busca uma experiência que vai além das vibrantes Berlim e Munique, o país esconde vilarejos e cidades que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas. Com arquitetura medieval preservada e paisagens deslumbrantes, esses destinos oferecem uma imersão única na história e na cultura alemã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esses locais, muitos deles parte da famosa Rota Romântica, são ideais para roteiros de carro ou trem, permitindo que os viajantes explorem o interior do país em seu próprio ritmo. Combinam história, natureza e uma atmosfera mágica que encanta visitantes de todas as idades, tornando a viagem inesquecível.
Leia Mais
Rota da Cuca: 5 cidades no Sul para provar o melhor doce alemão
Cidade termal fantasma devastada pela corrupção volta à vida na Romênia
Cidades que parecem cenários de filme
Rothenburg ob der Tauber
Esta cidade murada na Baviera é talvez o exemplo mais famoso de uma cidade de contos de fadas alemã. Suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas com telhados íngremes transportam qualquer um para a Idade Média. É indispensável caminhar sobre as muralhas da cidade para ter vistas panorâmicas e se perder pelas ruelas do centro histórico.
Füssen
Localizada nos Alpes bávaros, Füssen serve como porta de entrada para o Castelo de Neuschwanstein, a grande inspiração para o castelo da Disney. A cidade em si é um charme, com um centro histórico vibrante e o sereno lago Forggensee por perto. Funciona como uma base perfeita para explorar os famosos castelos da região.
Quedlinburg
Declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, Quedlinburg sobreviveu à Segunda Guerra Mundial quase intacta, preservando mais de duas mil casas no estilo enxaimel. Passear por seu labirinto de ruas é como viajar no tempo, com destaque para a praça do mercado (Marktplatz) e o imponente castelo que domina a paisagem.
Cochem
Às margens do rio Mosela, Cochem é dominada pelo majestoso Castelo de Reichsburg, que se ergue sobre uma colina coberta de vinhedos. A cidade é ideal para quem aprecia vinhos e paisagens fluviais. Um passeio de barco pelo Mosela revela cenários espetaculares e outras pequenas vilas encantadoras.
Heidelberg
Conhecida por abrigar a universidade mais antiga da Alemanha, Heidelberg une uma atmosfera jovial com uma rica história. As ruínas do seu castelo renascentista oferecem uma das vistas mais românticas do país, com vista para o rio Neckar e a icônica Ponte Velha. A cidade inspirou poetas e pintores ao longo dos séculos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.