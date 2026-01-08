Assine
Como a hospitalidade pode transformar a economia de uma cidade turística

Um bom atendimento vai além da gentileza: entenda como o acolhimento ao visitante gera mais empregos, aumenta a receita e fortalece a imagem do destino

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
08/01/2026

Um café servido com um sorriso ilustra o poder da hospitalidade para transformar a experiência do turista e impulsionar a economia local. crédito: Andrea Piacquadio/ Pexels

Um café servido com um sorriso ou uma informação de rua dada com boa vontade podem parecer gestos pequenos, mas em cidades turísticas, esses detalhes definem a saúde da economia local. O impacto da hospitalidade vai muito além da cortesia, refletindo diretamente na geração de empregos e no aumento da receita que sustenta o destino ao longo do ano.

Quando um visitante se sente bem-vindo, a sua relação com o lugar muda. Ele passa de um mero espectador para um participante ativo na economia. A probabilidade de consumir mais em lojas, restaurantes e passeios aumenta consideravelmente. Uma experiência positiva pode, por exemplo, influenciar a decisão de estender a estadia por mais um dia, o que multiplica os gastos e movimenta toda a cadeia de serviços.

Esse acolhimento funciona como um poderoso motor econômico. Cidades que investem na capacitação de profissionais do setor, desde o motorista de aplicativo até o gerente de hotel, colhem frutos financeiros diretos. O turista satisfeito não apenas gasta mais, como também se torna um promotor espontâneo do destino.

O marketing que não se compra

A reputação de um local é construída principalmente por meio de relatos pessoais e avaliações online. Uma cidade conhecida pela forma como trata seus visitantes ganha a melhor propaganda possível: a orgânica. Essa imagem positiva atrai um fluxo contínuo de novos turistas, tornando o destino mais resiliente a crises econômicas e flutuações de mercado.

O efeito se espalha por toda a comunidade. Mais turistas significam mais postos de trabalho, não apenas em hotéis e restaurantes, mas também para artesãos, guias locais, produtores rurais que abastecem o comércio e empresas de transporte. O ciclo é virtuoso:

  • Aumento do gasto médio: visitantes satisfeitos se sentem mais à vontade para consumir produtos e serviços locais.

  • Maior tempo de permanência: uma boa experiência incentiva estadias mais longas e o retorno em outras oportunidades.

  • Fidelização do turista: quem é bem tratado tende a voltar e, mais importante, a indicar o destino para amigos e familiares.

  • Fortalecimento da marca: a reputação de cidade acolhedora atrai também novos investimentos para o setor.

Portanto, investir em uma cultura de hospitalidade é uma estratégia econômica inteligente. Cada interação positiva com um visitante é um tijolo na construção de uma economia turística forte, sustentável e que beneficia todos os moradores da cidade, muito além da temporada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

