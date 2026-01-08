Milão além do futebol: um guia de design e arquitetura na cidade
A casa da Internazionale é também a capital mundial do design; conheça os bairros, lojas e museus que são paradas obrigatórias para os amantes do tema
compartilheSIGA
Enquanto os torcedores da Internazionale acompanham cada lance nos gramados, Milão pulsa com outra paixão que atrai olhares do mundo todo: o design. A cidade italiana não é apenas um templo do futebol, mas a capital global da arquitetura e da inovação, oferecendo um roteiro imperdível para quem busca inspiração além das quatro linhas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O coração dessa efervescência é o Salone del Mobile, a maior feira de móveis do mundo, que transforma a cidade anualmente, geralmente em abril. Contudo, o espírito criativo de Milão não se restringe a um único evento. Ele está presente nas ruas, vitrines e, principalmente, nos bairros que respiram arte e vanguarda durante o ano inteiro.
Leia Mais
Moschino lança bolsas malucas em forma de panela, caixa e bandeja de fruta
A arquitetura milanesa também impressiona. O complexo Bosco Verticale, projetado por Stefano Boeri Architetti, é um símbolo de sustentabilidade urbana reconhecido mundialmente. Já a Fondazione Prada, projetada pelo escritório OMA (Office for Metropolitan Architecture), liderado por Rem Koolhaas, une arte contemporânea e design industrial em um espaço único, mostrando a capacidade da cidade de se reinventar.
Roteiro obrigatório do design milanês
Para quem deseja mergulhar nesse universo, alguns bairros e museus são paradas essenciais. Cada um oferece uma experiência diferente, revelando as múltiplas facetas da criatividade local.
Brera Design District: conhecido como o “bairro dos artistas”, Brera combina galerias de arte, ateliês e showrooms de marcas consagradas. Suas ruas de paralelepípedos são um convite para explorar lojas exclusivas e descobrir as últimas tendências em design e decoração.
Isola Design District: para quem busca vanguarda e inovação, o bairro de Isola é o destino. A região se destaca por projetos experimentais, estúdios de jovens designers e uma atmosfera mais industrial, refletindo a constante transformação da cidade.
Quadrilatero della Moda: embora famoso pelas grifes de luxo, o Quadrilátero da Moda também é um polo de design de interiores. As vitrines das ruas Via Montenapoleone e Via della Spiga são verdadeiras instalações artísticas, unindo moda e decoração de alto padrão.
Triennale di Milano: localizado no Parco Sempione, este museu é uma parada fundamental. Suas exposições permanentes e temporárias exploram a história e o futuro do design italiano, da arquitetura e das artes visuais, oferecendo um panorama completo da criatividade do país.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.