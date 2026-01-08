Milão além do futebol: um guia de design e arquitetura na cidade

Enquanto os torcedores da Internazionale acompanham cada lance nos gramados, Milão pulsa com outra paixão que atrai olhares do mundo todo: o design. A cidade italiana não é apenas um templo do futebol, mas a capital global da arquitetura e da inovação, oferecendo um roteiro imperdível para quem busca inspiração além das quatro linhas.

O coração dessa efervescência é o Salone del Mobile, a maior feira de móveis do mundo, que transforma a cidade anualmente, geralmente em abril. Contudo, o espírito criativo de Milão não se restringe a um único evento. Ele está presente nas ruas, vitrines e, principalmente, nos bairros que respiram arte e vanguarda durante o ano inteiro.

A arquitetura milanesa também impressiona. O complexo Bosco Verticale, projetado por Stefano Boeri Architetti, é um símbolo de sustentabilidade urbana reconhecido mundialmente. Já a Fondazione Prada, projetada pelo escritório OMA (Office for Metropolitan Architecture), liderado por Rem Koolhaas, une arte contemporânea e design industrial em um espaço único, mostrando a capacidade da cidade de se reinventar.

Roteiro obrigatório do design milanês

Para quem deseja mergulhar nesse universo, alguns bairros e museus são paradas essenciais. Cada um oferece uma experiência diferente, revelando as múltiplas facetas da criatividade local.

Brera Design District: conhecido como o “bairro dos artistas”, Brera combina galerias de arte, ateliês e showrooms de marcas consagradas. Suas ruas de paralelepípedos são um convite para explorar lojas exclusivas e descobrir as últimas tendências em design e decoração.

Isola Design District: para quem busca vanguarda e inovação, o bairro de Isola é o destino. A região se destaca por projetos experimentais, estúdios de jovens designers e uma atmosfera mais industrial, refletindo a constante transformação da cidade.

Quadrilatero della Moda: embora famoso pelas grifes de luxo, o Quadrilátero da Moda também é um polo de design de interiores. As vitrines das ruas Via Montenapoleone e Via della Spiga são verdadeiras instalações artísticas, unindo moda e decoração de alto padrão.

Triennale di Milano: localizado no Parco Sempione, este museu é uma parada fundamental. Suas exposições permanentes e temporárias exploram a história e o futuro do design italiano, da arquitetura e das artes visuais, oferecendo um panorama completo da criatividade do país.

