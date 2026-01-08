5 receitas de chás e sucos fáceis para ajudar o corpo a desinchar

A sensação de inchaço depois de um fim de semana de excessos ou de uma refeição mais pesada é bastante comum. O desconforto abdominal pode ser aliviado com a ajuda de algumas bebidas simples e naturais, preparadas com ingredientes que você provavelmente já tem em casa. Chás e sucos com propriedades diuréticas e anti-inflamatórias são ótimos aliados para ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquidos e a melhorar a digestão.

Essas combinações usam o poder de frutas, ervas e especiarias para estimular o sistema digestivo e reduzir a retenção de líquidos. Além de fáceis de fazer, são opções refrescantes e saudáveis para incluir na rotina e promover uma sensação de bem-estar de forma prática. O preparo geralmente não leva mais do que alguns minutos.

Leia Mais

Confira cinco receitas para experimentar.

Vale lembrar que essas bebidas são complementos naturais e não substituem orientação médica. Em caso de inchaço persistente ou desconforto intenso, consulte um profissional de saúde.

Chá de gengibre com limão

O gengibre é conhecido por sua potente ação anti-inflamatória e digestiva, enquanto o limão fornece vitamina C e auxilia na digestão. Juntos, eles formam uma dupla poderosa para combater o inchaço e acelerar o metabolismo. A bebida é ideal para ser consumida morna, logo pela manhã ou após as refeições.

Para preparar: ferva cerca de 300 ml de água com duas rodelas de gengibre fresco. Desligue o fogo, espere amornar e esprema o suco de meio limão. Se preferir, adoce com um pouco de mel.

Suco verde com abacaxi e hortelã

Um clássico das dietas desintoxicantes, o suco verde combina a fibra da couve com o abacaxi, rico em bromelina, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e está mais concentrada em seu talo. A hortelã entra para dar um toque refrescante e acalmar o sistema digestivo, aliviando gases e desconfortos.

Para preparar: no liquidificador, bata uma folha de couve, duas fatias grossas de abacaxi, algumas folhas de hortelã e 200 ml de água de coco ou água filtrada. Beba imediatamente, sem coar.

Chá de hibisco com canela

O hibisco se destaca pela sua forte propriedade diurética, que ajuda o corpo a eliminar toxinas e o excesso de sódio pela urina. A canela, por sua vez, tem efeito termogênico e contribui para a digestão, além de dar um sabor adocicado e perfumado ao chá.

Para preparar: aqueça 250 ml de água até quase ferver. Adicione uma colher de sopa de flores de hibisco secas e um pedaço de canela em pau. Tampe e deixe em infusão por cinco a dez minutos. Coe antes de beber.

Suco de melancia com gengibre

A melancia é composta por cerca de 92% de água, o que a torna extremamente hidratante e um diurético natural eficaz. Combinada com o gengibre, a bebida ganha um reforço para a digestão e um sabor levemente picante que refresca e ajuda a limpar o organismo.

Para preparar: bata no liquidificador duas fatias grandes de melancia sem sementes com um pequeno pedaço de gengibre. Sirva gelado, sem necessidade de adicionar água ou açúcar.

Chá de erva-doce

A erva-doce é uma planta medicinal tradicionalmente usada para aliviar problemas digestivos, como gases, cólicas e indigestão. Seu chá tem um efeito calmante sobre o estômago e o intestino, promovendo o alívio rápido do inchaço abdominal.

Para preparar: faça uma infusão com uma colher de sopa de sementes de erva-doce em 250 ml de água quente. Deixe abafado por cerca de dez minutos, coe e beba em seguida.

Essas bebidas funcionam melhor quando associadas a uma alimentação equilibrada e boa hidratação ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.