Imposto de Renda 2026: como a isenção até R$ 5 mil afeta seu bolso

As novas regras do Imposto de Renda para 2026 já estão em vigor e mudam o planejamento financeiro de milhões de brasileiros. A principal novidade, válida desde 1º de janeiro, é a isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais, uma alteração que traz alívio imediato no bolso dos trabalhadores e aposentados.

A nova lei estabelece isenção total para rendimentos de até R$ 5 mil mensais. Para evitar distorções, foi criada uma faixa de transição com desconto progressivo para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, garantindo que pequenos aumentos salariais não resultem em grandes saltos no imposto devido.

Como funciona a nova isenção?

O cálculo é automático e aplicado diretamente na fonte. Na prática, contribuintes com rendimento de até R$ 5 mil não têm qualquer retenção de Imposto de Renda. Acima desse valor e até R$ 7.350, aplica-se um desconto progressivo que diminui gradualmente conforme a renda aumenta, evitando o chamado 'degrau tributário'.

A medida beneficia principalmente trabalhadores com carteira assinada, autônomos que emitem Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) e aposentados do INSS. O objetivo é reduzir a carga tributária sobre a classe média e aumentar o poder de compra da população, injetando mais dinheiro na economia.

É importante destacar que, embora a nova regra já esteja valendo para os salários de janeiro de 2026 (pagos em fevereiro), a Declaração de Imposto de Renda a ser entregue em 2026 ainda seguirá as regras antigas, pois se refere ao ano-base 2025. A isenção de R$ 5 mil só será aplicada na declaração de 2027.

Qual o tamanho da economia?

Para ilustrar o impacto, um trabalhador com salário mensal de R$ 5 mil, que antes pagava cerca de R$ 340 de Imposto de Renda retido na fonte todos os meses (considerando as deduções padrão), agora ficará isento. Isso representa uma economia anual superior a R$ 4 mil, um valor significativo que pode ser redirecionado para o consumo, poupança ou pagamento de dívidas.

Contribuintes que possuem despesas dedutíveis relevantes, como gastos com saúde, educação e dependentes, devem avaliar se é mais vantajoso utilizar o desconto simplificado ou fazer a declaração completa com todas as deduções.

