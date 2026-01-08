IPVA 2026 MG: o guia completo para pagar com Pix e garantir o desconto

Proprietários de veículos em Minas Gerais já podem se programar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG) confirmou a manutenção do Pix como uma das principais formas de quitação, oferecendo praticidade e um desconto de 3% para quem optar pela cota única.

Além do desconto padrão, o programa Bom Pagador oferece um abatimento adicional de 3% para contribuintes que mantiveram todas as obrigações veiculares em dia durante 2024 e 2025. Os descontos são cumulativos, permitindo uma economia total de até 6%.

Como pagar o IPVA 2026 com Pix em MG

O procedimento para quitar o imposto usando o Pix é totalmente digital e pode ser feito em poucos minutos. O governo estadual centralizou a emissão do QR Code em seu portal oficial para evitar fraudes. Siga o passo a passo detalhado abaixo para realizar o pagamento sem erros:

Acesse o site oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Procure pela área específica do IPVA. Na página de consulta, informe o número do Renavam e a placa do veículo nos campos indicados. O sistema exibirá os valores do imposto. Selecione a opção "cota única com desconto" para aproveitar o abatimento. Clique na opção para gerar o QR Code para pagamento via Pix. Uma imagem será exibida na tela. Abra o aplicativo do seu banco, acesse a área Pix e escolha a função "Pagar com QR Code". Aponte a câmera do celular para o código gerado no site da Fazenda ou copie o código Pix. Confira se os dados do destinatário correspondem ao Governo do Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715.615/0001-60). Após confirmar, autorize a transação.

Fique atento aos prazos e evite golpes

O calendário de pagamento da cota única com desconto vence entre 9 e 13 de fevereiro de 2026. As datas são organizadas de acordo com o final da placa do veículo. Perder o prazo significa não apenas a perda dos descontos, mas também a incidência de multa e juros sobre o valor do imposto.

Confira as datas de vencimento por final de placa:

Placas finais 1 e 2: 9 de fevereiro de 2026

Placas finais 3 e 4: 10 de fevereiro de 2026

Placas finais 5 e 6: 11 de fevereiro de 2026

Placas finais 7 e 8: 12 de fevereiro de 2026

Placas finais 9 e 0: 13 de fevereiro de 2026

Para garantir a segurança, nunca realize pagamentos a partir de QR Codes recebidos por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais. A única fonte confiável para gerar o código de pagamento do IPVA 2026 em Minas Gerais é o site oficial da SEF-MG. Para evitar golpes, sempre verifique a autenticidade da fonte.

