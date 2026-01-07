Calendário da safra: as frutas e legumes de janeiro para economizar

Janeiro de 2026 chegou e, com ele, a oportunidade de renovar os hábitos alimentares e economizar no supermercado. A aposta certa para isso é consumir frutas, legumes e verduras da estação. Esses alimentos, colhidos no auge de sua produção, são mais nutritivos, saborosos e, principalmente, mais baratos.

Isso acontece porque a oferta de produtos da safra é maior, o que reduz os custos de produção e transporte. Por não precisarem de longos períodos de armazenamento ou amadurecimento artificial, eles também mantêm mais vitaminas e minerais, beneficiando a saúde.

Leia Mais

Conhecer a lista de alimentos do mês ajuda a planejar as compras e a variar o cardápio com receitas criativas e saudáveis. Apostar nesses itens é uma escolha inteligente para o bolso e para o bem-estar.

Frutas em alta em janeiro

As gôndolas e feiras ficam repletas de opções refrescantes, ideais para o calor do verão. A variedade permite o preparo de sucos, saladas de frutas e sobremesas. Veja o que está em alta:

Abacaxi pérola

Carambola

Coco-verde

Figo

Fruta-do-conde (pinha)

Laranja-pera

Mamão

Maracujá

Melancia

Nectarina

Legumes e verduras da estação

Para acompanhar os pratos principais ou compor saladas coloridas, a lista de legumes e verduras de janeiro também é extensa. São ingredientes versáteis que rendem refeições leves e nutritivas.

Abóbora

Abobrinha

Alface

Batata-doce

Berinjela

Beterraba

Cenoura

Chuchu

Pepino

Pimentão

Quiabo

Tomate

Como aproveitar melhor a safra

Para tirar o máximo proveito da estação, planeje o cardápio da semana com base nos itens da lista. Dê preferência às feiras livres e aos pequenos produtores, onde os preços costumam ser mais vantajosos e os produtos, ainda mais frescos.

Ao chegar em casa, higienize e armazene corretamente os alimentos para garantir sua durabilidade. Folhas devem ser secas e guardadas na geladeira, enquanto algumas frutas podem amadurecer em temperatura ambiente antes de serem refrigeradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.