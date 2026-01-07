Assine
Calendário da safra: as frutas e legumes de janeiro para economizar

Comprar alimentos da estação é mais barato e saudável; veja a lista do que está em alta em janeiro e aproveite para fazer receitas deliciosas

Calendário da safra: as frutas e legumes de janeiro para economizar
Melancia fresca: uma das frutas em alta em janeiro para uma alimentação saudável e econômica. crédito: Giovanna Kamimura/ Pexels

Janeiro de 2026 chegou e, com ele, a oportunidade de renovar os hábitos alimentares e economizar no supermercado. A aposta certa para isso é consumir frutas, legumes e verduras da estação. Esses alimentos, colhidos no auge de sua produção, são mais nutritivos, saborosos e, principalmente, mais baratos.

Isso acontece porque a oferta de produtos da safra é maior, o que reduz os custos de produção e transporte. Por não precisarem de longos períodos de armazenamento ou amadurecimento artificial, eles também mantêm mais vitaminas e minerais, beneficiando a saúde.

Conhecer a lista de alimentos do mês ajuda a planejar as compras e a variar o cardápio com receitas criativas e saudáveis. Apostar nesses itens é uma escolha inteligente para o bolso e para o bem-estar.

Frutas em alta em janeiro

As gôndolas e feiras ficam repletas de opções refrescantes, ideais para o calor do verão. A variedade permite o preparo de sucos, saladas de frutas e sobremesas. Veja o que está em alta:

  • Abacaxi pérola

  • Carambola

  • Coco-verde

  • Figo

  • Fruta-do-conde (pinha)

  • Laranja-pera

  • Mamão

  • Maracujá

  • Melancia

  • Nectarina

Legumes e verduras da estação

Para acompanhar os pratos principais ou compor saladas coloridas, a lista de legumes e verduras de janeiro também é extensa. São ingredientes versáteis que rendem refeições leves e nutritivas.

  • Abóbora

  • Abobrinha

  • Alface

  • Batata-doce

  • Berinjela

  • Beterraba

  • Cenoura

  • Chuchu

  • Pepino

  • Pimentão

  • Quiabo

  • Tomate

Como aproveitar melhor a safra

Para tirar o máximo proveito da estação, planeje o cardápio da semana com base nos itens da lista. Dê preferência às feiras livres e aos pequenos produtores, onde os preços costumam ser mais vantajosos e os produtos, ainda mais frescos.

Ao chegar em casa, higienize e armazene corretamente os alimentos para garantir sua durabilidade. Folhas devem ser secas e guardadas na geladeira, enquanto algumas frutas podem amadurecer em temperatura ambiente antes de serem refrigeradas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay