Imposto de Renda: 5 erros comuns na declaração que te levam à malha fina

O período de declaração do Imposto de Renda se aproxima e, com ele, a preocupação de muitos brasileiros em não cair na malha fina. Pequenos deslizes, como erros de digitação ou a omissão de rendimentos, podem levar a Receita Federal a reter o documento para uma análise mais detalhada, atrasando a restituição ou gerando multas.

As movimentações financeiras realizadas por qualquer meio (transferências, Pix, etc.) são monitoradas pela Receita Federal, que cruza dados de diversas fontes para verificar a consistência das informações. Qualquer incompatibilidade pode acender um alerta. Para ajudar os contribuintes a evitar problemas, listamos os cinco erros mais comuns que podem gerar grandes dores de cabeça.

Omitir fontes de renda

Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano anterior devem ser informados. Isso inclui não apenas o salário, mas também aluguéis, pensões, trabalhos como autônomo e até mesmo valores recebidos em ações judiciais. Esquecer de declarar uma dessas fontes é um dos principais motivos que levam à malha fina, pois a Receita Federal compara os dados informados por você com os declarados pelas empresas e instituições pagadoras. Erros de digitação de valores e CPFs

Um simples erro de digitação pode causar uma grande confusão. Digitar um valor com um zero a mais ou a menos ou trocar um número no CPF de um dependente ou de um prestador de serviço médico são falhas comuns. Esses equívocos criam inconsistências imediatas nos sistemas da Receita, que barram a declaração automaticamente. Por isso, a revisão de todos os dados antes do envio é fundamental. Declarar dependentes de forma incorreta

Incluir um dependente na declaração permite deduzir uma parte dos gastos, mas existem regras claras e um limite de valor por dependente. Um erro comum é quando duas pessoas declaram o mesmo dependente, como pais separados que incluem o filho em ambas as declarações. Além disso, é preciso ter certeza de que a pessoa se enquadra nos critérios legais para ser considerada dependente. Lançar despesas médicas indevidas

Gastos com saúde (como consultas, exames, cirurgias, internações e planos de saúde) são dedutíveis, mas nem todos. Despesas com procedimentos estéticos, medicamentos comprados em farmácias (exceto os que integram a conta de um hospital) ou consultas sem o devido comprovante não podem ser abatidas. É essencial declarar apenas os valores que podem ser comprovados por meio de notas fiscais e recibos, informando o CNPJ ou CPF do prestador de serviço. Variação de patrimônio sem justificativa

Não é o método de pagamento (Pix, TED, DOC) que precisa ser declarado, mas sim a justificativa para variações no seu patrimônio. Se você comprou um carro, um imóvel ou fez um grande investimento, a origem do dinheiro precisa estar clara na sua declaração. Um aumento de patrimônio que não é compatível com os rendimentos declarados é um forte indício de sonegação para a Receita. Grandes movimentações financeiras, independentemente do meio usado, são monitoradas e devem ser consistentes com a sua renda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.