Feriados 2026: 5 destinos baratos para viajar perto de Minas Gerais

O ano de 2026 chegou com um calendário favorável de feriados e dias de ponto facultativo, com várias datas caindo em dias de semana. E com isso, a oportunidade de planejar escapadas ao longo do ano sem a necessidade de folgas adicionais. Para quem mora em Minas Gerais e busca roteiros curtos sem pesar no bolso, a boa notícia é que não faltam opções, com distâncias que variam de 100 km a cerca de 500 km partindo de Belo Horizonte, o que ajuda a economizar com passagens aéreas.

Planejar com antecedência é o segredo para garantir bons preços em hospedagem e passeios, transformando cada folga em uma pequena aventura. Separamos cinco destinos que combinam economia, belas paisagens e experiências únicas para você aproveitar ao máximo os descansos do ano.

Serra do Cipó, MG

A cerca de 100 km de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é o refúgio ideal para os amantes da natureza. O destino é famoso por suas cachoeiras deslumbrantes, trilhas bem sinalizadas e uma paisagem que impressiona. É perfeito para um bate e volta ou para um feriado rápido, com diversas opções de pousadas com bom custo-benefício.

Petrópolis, RJ

Para quem busca um clima de serra com um toque de história, Petrópolis é uma escolha certeira. A cidade imperial, localizada no Rio de Janeiro, encanta com sua arquitetura, museus e ruas charmosas. Embora seja em outro estado, a viagem de carro, com duração aproximada de 5 a 6 horas, é uma opção viável para um feriado prolongado. O destino oferece gastronomia rica e hospedagens para diferentes orçamentos.

Capitólio, MG

Conhecida como o “Mar de Minas”, Capitólio atrai turistas por conta dos seus imensos lagos de água verde-esmeralda e cânions imponentes. O passeio de lancha é a principal atração, levando os visitantes a cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego. O ideal é reservar a viagem para períodos de menos movimento para encontrar preços mais amigáveis.

Monte Verde, MG

Monte Verde, distrito de Camanducaia localizado no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, tem um clima europeu que atrai casais e famílias em busca de tranquilidade. Com suas ruas repletas de lojas de chocolate, restaurantes de fondue e um clima frio, é o lugar perfeito para relaxar. As trilhas ecológicas, como a da Pedra Redonda, oferecem vistas espetaculares da região.

Guarapari, ES

Se a ideia é curtir uma praia, Guarapari, no Espírito Santo, é uma das opções mais próximas e acessíveis para os mineiros. A cidade oferece praias para todos os gostos, desde as mais agitadas, como a Praia do Morro, até as mais tranquilas, como a Praia dos Padres. A culinária local, com destaque para a moqueca capixaba, complementa a experiência com preços justos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.