Aplicativo Meu INSS: 7 serviços que você pode resolver pelo celular

Desde extratos de pagamento até o pedido de aposentadoria, conheça as principais funcionalidades do app que evitam a ida a uma agência física

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
07/01/2026 15:31

Acesso facilitado a serviços e pagamentos do INSS por meio do aplicativo &quot;Meu INSS&quot;, disponível para beneficiários. crédito: Reprodução/ INSS

A possibilidade de consultar o calendário de pagamentos do INSS ajuda muitos aposentados e pensionistas a se organizarem financeiramente. O que nem todos sabem é que essa consulta, e diversos outros serviços complexos que antes exigiam uma ida à agência, podem ser resolvidos diretamente pelo celular, através do aplicativo Meu INSS.

A ferramenta digital, disponível para smartphones, oferece acesso a mais de 90 serviços e centraliza as principais necessidades dos beneficiários em um único lugar, otimizando o tempo e evitando filas. A utilização do app tem se tornado cada vez mais comum, funcionando como um posto de atendimento virtual completo e seguro.

Como acessar os serviços

Para utilizar as funcionalidades, é preciso baixar o aplicativo “Meu INSS”, disponível para celulares Android e iOS. O acesso é feito com a conta Gov.br, o mesmo login usado para outros serviços digitais do governo. Quem ainda não possui cadastro pode criá-lo gratuitamente no próprio aplicativo ou no site oficial.

Para alguns serviços mais sensíveis, pode ser necessário que a conta Gov.br tenha nível prata ou ouro. Essa exigência garante mais segurança aos dados sensíveis do usuário, como informações sobre pagamentos e contribuições.

7 principais serviços para resolver no aplicativo

Extrato de pagamento de benefício: permite verificar o valor detalhado do pagamento mensal, incluindo descontos como imposto de renda ou empréstimos consignados. O documento também serve como comprovante de renda.

Calendário de pagamento: acessa as datas exatas em que o benefício será depositado ao longo do ano. A consulta é organizada com base no número final do benefício (de 1 a 0), sem considerar o dígito verificador.

Prova de vida: em muitos casos, a comprovação pode ser feita por biometria facial diretamente pelo aplicativo, quando disponível para o beneficiário. A ferramenta usa a câmera do celular para confirmar a identidade do beneficiário, evitando o deslocamento a uma agência bancária.

Pedir aposentadoria: é possível dar entrada no pedido de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. O sistema guia o usuário no envio dos documentos de forma digital e permite acompanhar o andamento da análise.

Extrato de contribuição (CNIS): o Cadastro Nacional de Informações Sociais reúne todo o histórico de contribuições do trabalhador. É essencial para conferir se todos os vínculos empregatícios e salários estão corretos antes de pedir a aposentadoria.

Agendar perícia médica: permite marcar ou remarcar perícias médicas, tanto para pedidos iniciais de benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença, quanto para revisões periódicas.

Simular aposentadoria: a ferramenta calcula uma estimativa do tempo que falta para se aposentar e o possível valor do benefício, com base nas informações do CNIS. A simulação ajuda no planejamento financeiro para o futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

