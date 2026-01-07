Como o estresse no trabalho afeta sua memória e produtividade diária

Esquecer uma informação crucial durante uma reunião ou ter um "branco" no meio de uma frase importante no trabalho não é apenas um lapso comum. Em um cenário onde cerca de 30% dos profissionais brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR), esses episódios podem ser um sinal claro de que o estresse crônico está afetando seu cérebro, comprometendo diretamente a memória e a capacidade de concentração.

A pressão constante do ambiente profissional eleva os níveis de cortisol, o chamado hormônio do estresse. Em excesso, essa substância interfere no funcionamento do hipocampo, a área do cérebro responsável pela formação de novas memórias e pela organização de informações. O resultado é a dificuldade de reter dados e a sensação de que o raciocínio está mais lento.

Leia Mais

Esse impacto vai além dos esquecimentos pontuais. A sobrecarga mental contínua prejudica funções executivas essenciais para a produtividade, como o planejamento, a tomada de decisões e a capacidade de focar em uma única tarefa. A pessoa se sente constantemente esgotada, mas com a mente acelerada, o que dificulta o descanso e a recuperação cognitiva.

Como proteger sua memória no trabalho

Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a reduzir os efeitos negativos da pressão e a melhorar o desempenho cognitivo. A ideia é criar um ambiente que favoreça a concentração e minimize as fontes de estresse. Veja algumas estratégias práticas:

Faça pausas estratégicas: a cada hora de trabalho focado, tire de 5 a 10 minutos para se levantar, alongar ou simplesmente olhar pela janela. Esses intervalos curtos permitem que o cérebro descanse e consolide informações, evitando a sobrecarga.

Organize suas tarefas: use uma agenda ou um aplicativo para listar suas prioridades do dia. Saber exatamente o que precisa ser feito reduz a ansiedade e a sensação de estar perdido em meio a muitas demandas. Divida grandes projetos em etapas menores e mais gerenciáveis.

Pratique a respiração consciente: quando se sentir sobrecarregado, pare por um minuto e concentre-se na sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz e expire pela boca. Esse exercício simples ajuda a diminuir os níveis de cortisol e a acalmar o sistema nervoso.

Defina limites claros: estabeleça horários para começar e terminar o expediente. Evite checar e-mails ou mensagens de trabalho fora desse período. Respeitar o tempo de descanso é fundamental para que o cérebro se recupere e funcione bem no dia seguinte.

Quando procurar ajuda?

Se mesmo após adotar essas práticas os sintomas de esgotamento, falhas de memória e dificuldade de concentração persistirem, é fundamental buscar ajuda profissional. Conversar com um psicólogo ou médico pode ajudar a identificar as causas do problema e a desenvolver estratégias de tratamento mais específicas e eficazes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.