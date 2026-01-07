Visite Porto Alegre: 7 passeios imperdíveis para fazer na capital gaúcha
Além do Guaíba, a cidade oferece parques, museus e uma rica vida cultural; veja um roteiro com as melhores atrações para quem visita a cidade
Porto Alegre vai muito além do famoso pôr do sol no Guaíba. A capital gaúcha oferece uma mistura rica de cultura, história e áreas verdes que convida a dias de exploração. Para quem visita a cidade ou mesmo para os moradores que buscam redescobrir seus encantos, um roteiro bem planejado é a chave para aproveitar o que há de melhor.
Seja para um fim de semana ou uma estadia mais longa, algumas paradas são essenciais para uma experiência completa. Confira sete passeios imperdíveis para incluir na sua próxima visita à cidade:
Orla do Guaíba
O cartão-postal da cidade foi totalmente revitalizado e se tornou o ponto de encontro preferido dos porto-alegrenses. O extenso calçadão é perfeito para caminhadas, passeios de bicicleta e, claro, para assistir ao espetáculo do pôr do sol, que colore o céu de forma única.
Mercado Público Central
Localizado no coração do Centro Histórico, o Mercado Público é uma parada obrigatória. Inaugurado em 1869, o prédio histórico abriga dezenas de bancas que vendem produtos regionais, especiarias, carnes e frutas. É o lugar ideal para provar sorvetes artesanais tradicionais ou almoçar em um de seus restaurantes clássicos. O mercado passou por uma grande enchente em 2024, mas foi restaurado e reaberto, demonstrando a resiliência deste patrimônio histórico.
Parque da Redenção (Parque Farroupilha)
É o parque mais tradicional e amado da cidade. Aos domingos, o local recebe o "Brique da Redenção", uma feira de artesanato, antiguidades e artes que atrai milhares de pessoas. Seus vastos gramados, espelho d'água e monumentos o tornam perfeito para um piquenique ou simplesmente para relaxar.
Centro Histórico a pé
Uma caminhada pela região revela a história de Porto Alegre. Comece pela Praça da Matriz, onde estão a Catedral Metropolitana e o Theatro São Pedro. Siga para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) e a Casa de Cultura Mario Quintana, um imponente prédio rosa que já foi um hotel de luxo.
Fundação Iberê Camargo
Para os amantes de arte e arquitetura, a visita é indispensável. O prédio, projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza, é uma obra de arte por si só. Além de abrigar o acervo do pintor Iberê Camargo, o espaço recebe exposições temporárias e oferece uma vista privilegiada do Guaíba.
Usina do Gasômetro
Esta antiga usina termelétrica foi transformada em um dos mais importantes centros culturais da capital. O espaço abriga exposições, peças de teatro e exibições de cinema. Sua chaminé é um marco na paisagem da cidade e outro ponto excelente para apreciar o entardecer.
Rua Padre Chagas
Conhecida como a "Calçada da Fama" de Porto Alegre, esta rua no bairro Moinhos de Vento concentra o metro quadrado mais charmoso da cidade. Repleta de cafés, bares, restaurantes e lojas de grife, é o lugar ideal para ver e ser visto, seja para um café durante a tarde ou para um jantar animado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.