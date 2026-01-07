Onde fica a ilha dos cavalos selvagens e como eles chegaram lá

A cerca de 175 quilômetros da costa da Nova Escócia, no Canadá, uma fina faixa de areia no meio do Oceano Atlântico Norte abriga uma população de centenas de cavalos selvagens. Conhecida como Ilha Sable, este lugar remoto e inóspito é famoso tanto por sua beleza selvagem quanto pelo mistério que envolve a origem de seus únicos habitantes terrestres.

A presença dos animais na ilha, que tem aproximadamente 45 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetro de largura, intriga pesquisadores há décadas. Embora não exista um consenso absoluto, a teoria mais aceita remonta ao século XIX. Acredita-se que os cavalos sejam descendentes de animais deixados na ilha por colonos, após empreendimentos que não prosperaram. Abandonados à própria sorte, os animais se adaptaram de forma notável às duras condições locais, desenvolvendo características únicas para sobreviver.

Leia Mais

Como os cavalos sobrevivem na Ilha Sable?

A vida na Ilha Sable é um desafio constante. O local é conhecido como o "cemitério do Atlântico" por causa dos mais de 350 naufrágios registrados em suas águas traiçoeiras. Para os cavalos, os maiores obstáculos são as tempestades violentas, a escassez de vegetação e a falta de água doce, que obtêm cavando buracos na areia até atingir o lençol freático.

Sua dieta é baseada principalmente em capim-marinho e outras poucas plantas resistentes que crescem nas dunas. Essa alimentação de baixo valor nutritivo, somada ao ambiente hostil, resultou em uma raça de cavalos mais baixos, robustos e com pelagem densa para suportar os ventos gelados. A população atual, que varia entre 400 e 600 indivíduos (com estimativas recentes apontando para cerca de 560), vive sob proteção legal. Desde 1960, uma lei do governo canadense proíbe qualquer interferência humana ou a remoção dos animais da ilha.

É possível visitar a ilha?

Visitar a Ilha Sable é uma experiência única, mas exige planejamento. Em 2011, o local foi designado como Reserva de Parque Nacional do Canadá, sendo administrado pela Parks Canada. O acesso é restrito e só pode ser feito por avião fretado ou barco de expedição, geralmente entre os meses de junho e outubro.

Os visitantes precisam de autorização prévia e devem seguir regras rígidas para não perturbar o ecossistema e seus famosos habitantes. A viagem oferece uma rara oportunidade de observar os cavalos em seu habitat natural, um espetáculo que testemunha a incrível capacidade de adaptação da vida selvagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.