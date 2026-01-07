Para onde vai o dinheiro do IPVA que você paga? Entenda a divisão

Com o calendário de pagamento do IPVA 2026 já definido, muitos motoristas se perguntam qual o destino do dinheiro pago. A resposta é que o valor arrecadado com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é dividido entre o estado, o município onde o veículo está registrado e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A divisão funciona da seguinte forma: 20% do total arrecadado é destinado obrigatoriamente ao Fundeb. Os 80% restantes são repartidos igualmente, com 40% para o estado e 40% para o município. Com exceção da verba para o Fundeb, que é carimbada para a educação, o restante do dinheiro não precisa ser usado exclusivamente em ruas ou estradas. Os recursos entram no caixa geral do governo estadual e da prefeitura para reforçar o orçamento.

Como o estado utiliza sua parte

A cota que cabe ao estado ajuda a custear serviços essenciais para a população. O montante é aplicado em áreas prioritárias definidas no orçamento anual, como saúde, para a manutenção de hospitais e compra de medicamentos, e educação, com investimentos em escolas e pagamento de professores.

A segurança pública também recebe parte desses recursos, financiando o policiamento e a infraestrutura das delegacias. O dinheiro pode ainda ser destinado a obras de infraestrutura maiores, como a construção e manutenção de rodovias estaduais, pontes e outros projetos de grande porte.

A aplicação do dinheiro no município

A parcela do IPVA que vai para a cidade de registro do veículo segue a mesma lógica. A prefeitura utiliza a verba para cobrir seus custos operacionais e investir em melhorias locais. Isso inclui desde a manutenção de postos de saúde e creches municipais até serviços de zeladoria urbana.

Recursos provenientes do imposto podem ser usados na pavimentação de ruas, operação tapa-buraco, melhoria da iluminação pública e na coleta de lixo. Em resumo, o valor pago pelo contribuinte se mistura ao orçamento municipal para financiar as demandas cotidianas da cidade.

