7 sinais de alerta de um comportamento agressivo que não devem ser ignorados

Agressões que ganham destaque na mídia, como casos envolvendo pessoas com histórico violento, trazem à tona uma realidade preocupante. Muitas vezes, esses atos não surgem do nada. Eles são o ponto final de uma série de comportamentos que, se observados com atenção, podem servir como um importante alerta.

Identificar esses padrões de agressividade é fundamental para se proteger ou para ajudar alguém próximo que possa estar em uma situação de risco. A violência nem sempre começa de forma física; ela se manifesta em atitudes, palavras e no controle disfarçado de cuidado. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para quebrar esse ciclo.

Existem alguns indicativos claros de que um comportamento pode evoluir para algo mais perigoso. Ficar atento a eles pode fazer toda a diferença. Veja sete sinais de alerta que não devem ser ignorados:

Agressividade verbal constante

Críticas destrutivas, humilhações, apelidos ofensivos e gritos são formas de violência. O agressor utiliza as palavras para diminuir a autoestima da outra pessoa, minando sua confiança e fazendo-a sentir-se culpada por situações que não controla. Esse tipo de abuso verbal raramente é um episódio isolado. Explosões de raiva desproporcionais

Reações exageradas a problemas pequenos são um sinal clássico. Um pequeno erro no trânsito ou um prato quebrado não deveriam gerar um acesso de fúria. Essa instabilidade emocional mostra uma total falta de controle sobre os próprios impulsos e cria um ambiente de medo e tensão constante. Ciúme e controle excessivos

A necessidade de saber onde a pessoa está, com quem fala e o que veste não é sinal de cuidado, mas de posse. Monitorar redes sociais, exigir senhas ou tentar afastar amigos e familiares são táticas para isolar a vítima e exercer poder sobre ela. O ciúme patológico é uma das principais bandeiras vermelhas. Ameaças e intimidação

As ameaças podem ser diretas, como "vou te machucar", ou veladas, com gestos e olhares intimidadores. Bater na mesa, socar a parede ou dirigir de forma perigosa durante uma discussão são formas de demonstrar força e deixar claro que a agressão física é uma possibilidade real. Responsabilização dos outros pelos próprios erros

A pessoa com comportamento agressivo raramente assume a responsabilidade por seus atos. A culpa é sempre do outro, das circunstâncias ou do mundo. Essa mentalidade de vítima serve como justificativa para suas explosões e atitudes, fazendo com que o ciclo de agressividade se perpetue. Destruição de objetos pessoais

Quebrar o celular de alguém, rasgar fotos ou destruir um objeto de valor sentimental é um ato de violência direcionado. Embora não atinja o corpo da pessoa, o alvo é o que ela valoriza. É uma demonstração de força e uma forma de punição que serve como um aviso do que pode acontecer a seguir. Histórico de relacionamentos conturbados

Se uma pessoa relata que todos os seus relacionamentos conturbados anteriores terminaram de forma explosiva e que seus ex-parceiros eram "loucos" ou "problemáticos", é preciso ter atenção. Um padrão de conflitos e términos violentos indica que o problema pode não estar nos outros, mas no próprio indivíduo. É importante, no entanto, analisar o contexto com cautela, pois vítimas que passaram por múltiplos relacionamentos abusivos também podem apresentar um histórico semelhante.

Em caso de perigo iminente ou para denunciar uma agressão, não hesite em procurar ajuda. Ligue para 190 (Polícia Militar) em situações de emergência ou para a Central de Atendimento à Mulher no número 180. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e segura.

