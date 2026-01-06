Ushuaia no verão: o que fazer na cidade do 'fim do mundo'

Visitar Ushuaia, na Patagônia Argentina, durante o verão revela uma cidade completamente diferente da imagem congelada que muitos imaginam. Nesta época do ano, os dias são longos, com luz solar até por volta das 23h, e as temperaturas amenas — que geralmente variam entre 5°C e 10°C — criam o cenário perfeito para explorar as paisagens impressionantes da chamada "cidade do fim do mundo".

As atividades ao ar livre dominam o roteiro e permitem um contato direto com a natureza exuberante da região. A experiência se torna ainda mais agradável com o clima favorável, que facilita caminhadas e passeios de barco.

Navegação pelo Canal Beagle

Um dos passeios mais clássicos é a navegação pelo Canal Beagle. As embarcações partem do porto turístico e percorrem as águas que dividem a Argentina e o Chile. Durante o trajeto, é possível observar a vida selvagem local em seu habitat natural, com paradas estratégicas em ilhas repletas de lobos-marinhos e aves, como os cormorões.

O ponto alto da navegação é a aproximação do Farol Les Éclaireurs, um farol histórico construído em 1920. A imagem do farol com as montanhas nevadas ao fundo é um dos cartões-postais mais famosos da Patagônia.

Parque Nacional Tierra del Fuego

Explorar o Parque Nacional Tierra del Fuego é outra atividade obrigatória. O local oferece diversas trilhas com diferentes níveis de dificuldade, todas bem sinalizadas. Os caminhos levam a paisagens deslumbrantes, que combinam bosques, rios, lagos de cor esmeralda e a Cordilheira dos Andes.

Dentro do parque fica a Baía Lapataia, onde termina a Rota Nacional 3, que cruza a Argentina de norte a sul. Uma placa indica o fim da estrada, um ponto simbólico para registrar a viagem.

O histórico Trem do Fim do Mundo

Para uma imersão na história local, o passeio no Trem do Fim do Mundo é indispensável. A locomotiva a vapor percorre parte do antigo trajeto usado para transportar prisioneiros do presídio de Ushuaia até as áreas de trabalho na floresta.

Hoje, o percurso turístico atravessa vales, rios e bosques dentro do Parque Nacional, oferecendo uma perspectiva única da paisagem e contando um pouco sobre o passado da cidade. É uma forma confortável e charmosa de conhecer a região.

