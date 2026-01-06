As previsões de Baba Vanga que supostamente se tornaram realidade

Vangelia Gushterova, mais conhecida como Baba Vanga, se tornou uma figura lendária por suas supostas previsões sobre o futuro. A vidente búlgara, que faleceu em 1996, teria antecipado acontecimentos que marcaram a história mundial, e suas profecias continuam a gerar curiosidade a cada novo ano. Muitos seguidores afirmam que ela previu desde desastres nucleares até mudanças políticas drásticas.

A fama de Baba Vanga se consolidou com uma lista de eventos que teriam sido descritos por ela décadas antes de acontecerem. A precisão, segundo seus intérpretes, é o que mantém seu legado vivo e alimenta o debate sobre suas habilidades paranormais. Seus relatos, muitas vezes metafóricos, são analisados em busca de conexões com a realidade.

As principais previsões atribuídas a Baba Vanga

Vários eventos globais são frequentemente citados como acertos da mística. A lista de supostas profecias que se tornaram realidade é extensa e abrange diferentes áreas, da política a tragédias de grande escala. Abaixo, estão algumas das mais famosas:

O desastre de Chernobyl: Em 1986, um acidente nuclear na Ucrânia chocou o mundo. Anos antes, Baba Vanga teria alertado sobre uma "nuvem" que cobriria uma grande cidade, trazendo uma doença terrível.

Afundamento do submarino Kursk: A vidente teria previsto que, na virada do milênio, "Kursk" ficaria "coberta por água". A profecia foi associada ao submarino russo de mesmo nome, que afundou em agosto de 2000, resultando na morte de todos os 118 tripulantes.

Os ataques de 11 de setembro: Uma de suas profecias mais conhecidas mencionava "dois pássaros de aço" que atacariam os "irmãos americanos". A descrição é associada aos aviões que atingiram as torres do World Trade Center em 2001.

A eleição de Barack Obama: Baba Vanga teria afirmado que o 44º presidente dos Estados Unidos seria afro-americano. Ela também teria dito que ele seria o "último presidente" do país. Essa previsão específica não se concretizou, já que os EUA tiveram outros presidentes desde então, o que gera diferentes interpretações sobre o real significado da profecia.

A saída do Reino Unido da União Europeia: A profecia sobre o "fim da Europa como a conhecemos" até 2017 é frequentemente ligada ao referendo do Brexit, que ocorreu em 2016 e mudou a dinâmica do continente.

Apesar da fama, é importante notar que muitas das previsões atribuídas a Baba Vanga carecem de comprovação documental e são baseadas em relatos de terceiros, o que dificulta a verificação de sua autenticidade. Céticos argumentam que suas profecias são frequentemente vagas e abertas a múltiplas interpretações, ganhando aparência de precisão apenas após a ocorrência dos eventos.

Nascida em 3 de outubro de 1911, Baba Vanga perdeu a visão gradualmente após ser atingida por um tornado aos 13 anos. Foi a partir desse evento que ela alegou ter recebido o dom da clarividência. Suas previsões, que supostamente se estenderiam até o ano de 5079, continuam sendo um fenômeno cultural, revividas sempre que o mundo enfrenta novas crises ou transformações.

