As previsões de Baba Vanga para 2026 que estão viralizando na internet

Vidente búlgara teria previsto guerra mundial, contato alienígena e catástrofes naturais para este ano

06/01/2026 16:07

A polêmica previsão de Baba Vanga sobre um primeiro contato oficial da humanidade com seres extraterrestres em 2026. crédito: Freepik

As supostas previsões da vidente búlgara Baba Vanga para 2026 voltaram a gerar grande curiosidade e apreensão nas redes sociais. Falecida em 1996, a mística teria deixado uma série de alertas sobre eventos que poderiam transformar o cenário global. É importante ressaltar, no entanto, que não existem registros oficiais escritos por ela, e suas profecias são baseadas em relatos orais documentados posteriormente, o que gera controvérsia sobre sua autenticidade e abre espaço para interpretações variadas.

Apesar do ceticismo de especialistas, as visões atribuídas a ela para este ano ganham força na internet, apontando para um período de intensa instabilidade e mudanças drásticas. Conheça as principais previsões que estão circulando.

Guerra em escala global

Uma das previsões mais alarmantes fala sobre a eclosão de uma "grande guerra", interpretada por muitos como a Terceira Guerra Mundial. O conflito envolveria superpotências e o uso de armas devastadoras, com possíveis focos de tensão entre China e Taiwan, além do eixo EUA-Rússia.

Recessão econômica global

O cenário econômico também aparece de forma preocupante. A vidente teria antecipado uma grave crise financeira que abalaria não apenas a Europa, mas o mundo todo. Este colapso seria motivado pelo aumento do endividamento dos países e por tensões geopolíticas crescentes, levando a uma profunda recessão com impactos duradouros.

Desastres naturais intensos

Outra previsão amplamente divulgada aponta para um ano marcado por catástrofes. A mística teria alertado para um aumento na frequência de terremotos, erupções vulcânicas e eventos climáticos extremos, que poderiam afetar uma parcela significativa da superfície terrestre e causar grande destruição.

Avanço da inteligência artificial

No campo da tecnologia, Baba Vanga teria previsto um salto no desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Segundo as interpretações, a IA começaria a superar a capacidade humana em diversas áreas, assumindo o controle de decisões importantes e gerando um debate sobre o domínio das máquinas sobre a humanidade.

Contato extraterrestre

Talvez a previsão mais viralizada seja a de um primeiro contato oficial da humanidade com seres extraterrestres. Algumas fontes que divulgam as profecias chegam a citar uma data específica: novembro de 2026. Este evento, segundo a visão, mudaria para sempre a compreensão humana sobre seu lugar no universo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Busca
