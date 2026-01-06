Além de Porto de Galinhas: 5 praias paradisíacas no Nordeste para visitar

Porto de Galinhas, em Pernambuco, é um destino que dispensa apresentações e atrai milhares de turistas em busca de suas famosas piscinas naturais. Se você já conhece ou quer explorar cenários igualmente deslumbrantes, o Nordeste brasileiro guarda outras joias que prometem uma viagem inesquecível.

Preparamos uma lista com cinco praias paradisíacas que vão além do óbvio e oferecem experiências únicas, com águas cristalinas, areia branca e paisagens de tirar o fôlego. Confira e comece a planejar seu próximo roteiro.

Leia Mais

Maragogi, Alagoas

Apelidada de "Caribe brasileiro", Maragogi se destaca pelo mar de águas calmas e tons que variam entre o azul-turquesa e o verde-esmeralda. O principal atrativo são as Galés, enormes piscinas naturais formadas por recifes de corais a cerca de seis quilômetros da costa. O acesso é feito por catamarãs e lanchas.

A região é perfeita para quem busca relaxamento e contato com a vida marinha. A cidade possui uma ótima infraestrutura de resorts e pousadas, ideal para viagens em família ou a dois.

Praia dos Carneiros, Pernambuco

Localizada a poucos quilômetros de Porto de Galinhas, a Praia dos Carneiros oferece uma atmosfera mais rústica e exclusiva. A paisagem é marcada por um imenso coqueiral, o encontro do rio Formoso com o mar e uma charmosa igrejinha do século 18, a Capela de São Benedito, que se tornou cartão-postal.

As águas mornas e tranquilas são um convite para passeios de barco e para relaxar em um dos beach clubs que servem a culinária local.

São Miguel dos Milagres, Alagoas

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, esta praia é o refúgio ideal para quem deseja fugir do agito. O destino preserva um clima de vila de pescadores, com pousadas charmosas e um ritmo tranquilo. O mar é protegido por uma barreira de corais, formando piscinas naturais cristalinas e repletas de peixes.

Um passeio de jangada pelo rio Tatuamunha para visitar o santuário do peixe-boi marinho, uma área de preservação da espécie, é uma das atividades imperdíveis na região.

Praia do Espelho, Bahia

Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, a Praia do Espelho, próxima a Trancoso, encanta pelas falésias coloridas que emolduram a orla. Durante a maré baixa, o mar se transforma em um verdadeiro espelho d'água, refletindo o céu e as falésias em um espetáculo visual único.

O acesso pode ser desafiador, por uma estrada de terra, mas a recompensa é um cenário de beleza singular e muita tranquilidade. É um destino perfeito para casais e viajantes que buscam exclusividade.

Jericoacoara, Ceará

A vila de Jericoacoara combina dunas de areia branca, lagoas de água doce e um mar com ventos fortes, ideal para a prática de kitesurf e windsurf. A Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul são paradas obrigatórias, com suas famosas redes montadas dentro da água.

O pôr do sol na Duna do Pôr do Sol é um ritual diário que atrai todos os visitantes. A atmosfera rústica e vibrante, com ruas de areia e ótimos restaurantes, completa a experiência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.