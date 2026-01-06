Dívida de IPVA: como parcelar débitos atrasados de anos anteriores

Com a cobrança do IPVA 2025 já em andamento, muitos motoristas se deparam não apenas com a parcela do ano, mas também com débitos acumulados de anos anteriores. A boa notícia é que é possível regularizar a situação e evitar problemas como multas e a remoção do veículo. A negociação pode ser feita de forma online, diretamente nos portais do governo de cada estado.

O primeiro passo para quitar os débitos é acessar o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ou do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do estado onde o veículo está registrado, já que as regras variam entre as unidades da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses são os canais oficiais para consulta e parcelamento. Fique atento para não usar sites de intermediários que podem cobrar taxas extras.

Após acessar o portal, o proprietário precisa buscar pela seção de IPVA ou débitos de veículos. Será necessário informar o número da placa e do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), que pode ser encontrado no documento do carro.

Passo a passo para negociar o IPVA atrasado

Com os dados em mãos, o processo para parcelar a dívida costuma ser bastante intuitivo. As etapas geralmente são as seguintes:

Acesse o site oficial: entre no portal da Sefaz ou do Detran do seu estado. Localize a área de consulta: procure por opções como “Débitos”, “IPVA” ou “Pagamentos”. Informe os dados do veículo: digite a placa e o número do Renavam nos campos indicados. Verifique os débitos: o sistema mostrará todos os valores em aberto, incluindo o imposto, multas e juros. Simule o parcelamento: a plataforma apresentará as opções de negociação disponíveis. Verifique o número de parcelas permitido e o valor de cada uma, pois alguns estados estabelecem um valor mínimo para cada cota. Gere o boleto: após escolher o plano de pagamento, emita a guia para pagar a primeira parcela ou o valor total com desconto, se houver.

Quais os riscos de não pagar o IPVA?

Ignorar o pagamento do IPVA pode trazer sérias complicações. A primeira consequência é a inscrição do nome do proprietário na Dívida Ativa do estado, o que geralmente ocorre após alguns meses do vencimento. Isso dificulta a obtenção de crédito e pode levar à penhora de bens.

Outro ponto crucial é que o não pagamento do IPVA impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), conhecido como licenciamento. Circular com o veículo sem o licenciamento em dia é considerado uma infração de trânsito gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui multa, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a remoção do veículo para o pátio até a regularização.

É importante lembrar que os valores em atraso são corrigidos com juros baseados na taxa Selic e multa de mora, que pode chegar a 20% sobre o valor do imposto. Fique atento aos programas de refinanciamento (Refis), que alguns estados promovem periodicamente. Eles oferecem descontos nos juros e multas, sendo uma boa oportunidade para regularizar a situação com condições mais favoráveis.

