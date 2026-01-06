IPVA 2026 MG: consulte o calendário completo e como pagar com desconto

Proprietários de veículos em Minas Gerais já podem se organizar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O governo do estado divulgou o calendário oficial, e quem optar pela quitação em cota única, com vencimento em fevereiro, garantirá um desconto de 3% sobre o valor total do tributo.

O pagamento pode ser realizado à vista com o abatimento ou parcelado em até três vezes (para valores acima de R$ 200), sem o desconto, com vencimentos em fevereiro, março e abril. A consulta dos valores pode ser feita diretamente no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), utilizando o número do Renavam do veículo.

Descontos e Isenções

Além do desconto de 3% para pagamento em cota única, o programa "Bom Pagador" oferece um benefício adicional de 3% para os contribuintes que estiveram em dia com suas obrigações fiscais nos anos de 2024 e 2025, totalizando um desconto de até 6%.

Estão isentos automaticamente do pagamento do IPVA os veículos com 20 anos ou mais de fabricação, ou seja, aqueles fabricados em 2006 ou antes.

Calendário de vencimento do IPVA 2026 MG

As datas para pagamento da cota única com desconto (em fevereiro) ou da primeira parcela são as mesmas. Confira o cronograma completo para não perder os prazos e evitar multas:

Finais de placa 1 e 2: 3 de fevereiro, 6 de março e 7 de abril.

Finais de placa 3 e 4: 4 de fevereiro, 7 de março e 8 de abril.

Finais de placa 5 e 6: 5 de fevereiro, 10 de março e 9 de abril.

Finais de placa 7 e 8: 6 de fevereiro, 11 de março e 10 de abril.

Finais de placa 9 e 0: 7 de fevereiro, 12 de março e 11 de abril.

Como consultar e pagar o imposto

Para emitir a guia de arrecadação, o contribuinte deve acessar o site da SEF-MG. Na página, basta informar o número do Renavam e a placa do veículo para ter acesso aos valores. A quitação pode ser feita nos guichês de caixa, terminais de autoatendimento, pelo internet banking dos bancos credenciados ou via Pix. Ao optar pelo Pix, é fundamental verificar se o beneficiário é o "Estado de Minas Gerais" para evitar golpes.

Os proprietários também devem ficar atentos à Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 35,62, com vencimento em 31 de março de 2026.

Multas e juros por atraso

O não pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos acarreta multa progressiva e juros. A multa por atraso é de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor do imposto, além de juros calculados com base na taxa Selic. A inadimplência impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento obrigatório para a circulação, e o veículo pode ser apreendido em fiscalizações de trânsito.

