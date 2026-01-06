IPTU 2026 em BH: veja o calendário e como emitir a guia pela internet

Os contribuintes de Belo Horizonte já podem organizar o orçamento para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. A prefeitura da capital mineira divulgou o calendário oficial e as regras para a quitação do tributo, que terá a opção de pagamento com desconto para quem optar pela cota única.

As guias já estão disponíveis para consulta e emissão pela internet desde 1º de janeiro de 2026. A medida, que visa modernizar o sistema e reduzir custos com impressão e envio, já foi adotada em anos anteriores e segue como padrão para o próximo exercício fiscal.

O prazo para o pagamento à vista, que garante um desconto de 7%, é até 30 de janeiro de 2026. Quem não optar pelo pagamento antecipado tem como vencimento da primeira parcela ou da cota única, sem desconto, o dia 15 de fevereiro. Quem escolher parcelar o valor poderá fazê-lo em até 11 vezes, com as parcelas seguintes vencendo todo dia 15 de cada mês.

Como emitir a guia do IPTU 2026

O processo para gerar o boleto é simples e pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular. O contribuinte precisará ter em mãos o número do índice cadastral do imóvel, que consta em guias de anos anteriores. Confira o passo a passo para acessar o documento:

Acesse o portal oficial da Prefeitura de Belo Horizonte ou utilize o aplicativo PBH App. As guias também podem ser emitidas nas agências dos Correios ou pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (Decort-BH). Procure pela seção de "IPTU" ou "Tributos Municipais" na página principal ou no menu de serviços. Informe o índice cadastral do imóvel, CPF ou CNPJ do proprietário e o CEP do local. Na tela seguinte, escolha a forma de pagamento desejada: cota única com desconto ou parcelado. Gere o documento em formato PDF para salvar, imprimir ou copiar o código de barras para pagamento digital.

As guias impressas da cota única estão sendo enviadas pelos Correios aos endereços dos imóveis durante a primeira quinzena de janeiro, mas não haverá envio das guias de parcelamento. Por isso, a gestão online é recomendada para maior agilidade, permitindo também a consulta de débitos de anos anteriores no mesmo sistema.

O não pagamento do imposto dentro dos prazos estabelecidos acarreta multa e juros, além de impedir a emissão de certidões negativas de débito e poder levar à inscrição do débito na dívida ativa do município. O valor do IPTU para 2026 foi corrigido em 4,41%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme a legislação municipal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.